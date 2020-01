Brutta sorpresa per un imam: scopre che sua moglie è un uomo dopo 2 settimane dal matrimonio

foto del Daily Monitor

Una disavventura che non dimenticherà tanto presto, un imam ugandese ha scoperto di essersi unito in matrimonio con un uomo, dopo 2 settimane dall’evento. Sheikh Mohammed Mutumba ha raccontato di aver incontrato la moglie, che si faceva chiamare Swabullah Nabukeera, nella moschea di Kyampisi in Uganda. L’impostore, al momento dell’incontro, indossava i tradizionali vestiti da donna del paese.

La “futura moglie” è riuscita ad evitare i momenti di intimità con l’uomo promettendogli di concedersi una volta che lo sposo avesse incontrato i suoi genitori. L’imam che voleva fare le cose per bene ha sposato il truffatore secondo il rito islamico, pagando alla zia della “sposa” una consistente dote: due sacchi di zucchero, due capre, una copia del Corano e dei vestiti. Dopo la celebrazione la sposa ha evitato per due settimane qualsiasi rapporto sessuale, giustificandosi con il protrarsi del ciclo mestruale. L’impostore alla fine è stato smascherato dalla polizia, il giovane infatti è stato denunciato dal vicino per il furto di un televisore e durante la perquisizione da parte di un’agente donna la verità è saltata fuori.