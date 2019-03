"Bruciano" i tumori con le microonde e senza anestesia. Nell'equipe anche un medico di Castelfranco

CASTELFRANCO – Congratulazioni da parte del sindaco Stefano Marcon a Michele Battistel, giovane medico castellano. È notizia di oggi l’intervento riuscito da parte dell’equipe medica dell’istituto di Radiologia dell’Ospedale di Padova ad un paziente di 84 anni con la nuova tecnica di ablazione termica su due tumori bruciati con microonde. La tecnica ha permesso di trattare il paziente senza anestesia e dimetterlo senza complicanze con un ricovero di sole 48 ore prima.

“Con grande soddisfazione leggo oggi sulla stampa, ripresa nel post del nostro governatore Luca Zaia, dell’intervento eseguito a Padova – afferma Stefano Marcon -. In questi giorni, di cui tanto si discute di schede ospedaliere e di mancanza di medici con la chiamata di quanti erano già in pensione per compensare la cronica carenza, dà indubbiamente soddisfazione leggere che questo intervento è stato compiuto da un gran lavoro sinergico con l’apporto del nostro giovane concittadino, Michele Battistel”.

“Battistel, persona umile e schiva, ha scelto di rimanere in Italia o meglio nel Veneto per dare il suo contributo all’eccellenza sanitaria – continua il primo cittadino castellano -. Un giovane ‘cervello’ castellano che ha deciso di credere nella nostra sanità ed ora al centro, con questo intervento, dell’attenzione della Comunità scientifica. Un illustre cittadino a cui vanno i complimenti miei e dell’intera amministrazione”.