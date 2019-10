Brucia un auto nel parcheggio del condominio, evacuate 40 persone

Un condominio di 40 famiglie di re è stato evacuato nella notte in seguito all'incendio, a Marcon, di un auto nel garage interrato. Sul posto sono intervenutoi i vigili del fuoco con 6 automezzi e 15 operatori che hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento degli altri box e dell' intero fabbricato.

Oltre l'auto andata bruciata, danni al solaio del garage e all'impianto elettrico comune della rimessa. Le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro negli appartamenti dopo un paio di ore, avvenuta l'aerazione dei fumi dal seminterrato.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5, con il rientro in sede delle squadre. In giornata i vigili del fuoco torneranno sul posto per permettere il recupero in sicurezza delle auto dagli altri box, in quanto l'uso della rimessa è stato interdetto fino al ripristino degli impianti.