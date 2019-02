Brigitte Nielsen madre a 54 anni: "C'è voluto molto tempo e molti soldi"

"Mi sono detta, ci provo: qualcuno deve pur vincere alla lotteria. E per me è stato così". E' raggiante Brigitte Nielsen, mentre racconta al Guardian la sua scelta di diventare mamma per la quinta volta a 54 anni. La bimba, avuta da Mattia Dessì con cui è sposata dal 2005, è nata nel giugno dell'anno scorso in una clinica di Los Angeles ma solo ora si è sentita di raccontare tutto il lungo percorso, affrontato per averla.

"Ho provato fino all'ultimo embrione" dice l'attrice, ex compagna di Sylvester Stallone, raccontando al quotidiano britannico il suoi tanti tentativi con l'inseminazione artificiale. Non è il primo figlio, ne ha già quattro, tutti maschi, avuti da tre relazioni diverse. "Avevamo solo il 2,5% delle possibilità, lo sapevamo - conclude -. C'è voluto molto tempo e molti soldi, ma ne è valsa la pena".