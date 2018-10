Brexit, si tratta ancora

Londra e Bruxelles non hanno ancora concluso un accordo sui termini della Brexit. Lo hanno precisato fonti dell'Unione Europea, dopo che il sito Politico aveva dato notizia di un'intesa, che sarebbe stata raggiunta nell'incontro tra il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, e il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. Secondo le fonti, in vista del vertice europeo di mercoledì e giovedì serviranno ulteriori incontri per finalizzare tutti i dettagli di un accordo che dovrà poi essere sottoposto ai leader degli altri 27 Paesi europei.



Alcune questioni fondamentali nelle trattative sulla Brexit, ha detto il capo negoziatore della Ue, Michel Barnier, "sono ancora aperte", dopo l'incontro a Bruxelles con la sua controparte britannica, Dominic Raab. "Abbiamo incontrato oggi Raab ed il team negoziale Gb - ha scritto Barnier su twitter - Nonostante sforzi intensi, alcune questioni chiave sono ancora aperte, comprese il backstop per Irlanda/Irlanda del Nord per evitare un confine duro". Il negoziatore Ue incontrerà adesso gli ambasciatori degli altri 27 Paesi Ue ed i rappresentanti del Parlamento sull'esito dei colloqui.