La bretella "Pinto" compie 6 anni: "Distrutta la campagna"

VITTORIO VENETO - La bretella “Pinto” veniva inaugurata esattamente 6 anni fa, il 27 luglio 2012. Ma ancora oggi c’è chi critica l’opera, come Michele Bastanzetti. Sono 10 i punti problematici elencati da portavoce del Sac: “Si è distrutta e frammentata una campagna curatissima e fertilissima, si è distrutta la centuriazione romana e si è sovraccaricata la già asfissiante SS51 con code fino a San Giacomo”, dichiara Bastanzetti.

“Si sono interrotte direttrici nord-sud come la Mascagni e la Bressana che, quest'ultima almeno, alleggerivano il carico su via Sant’ Antonio, non si è realizzato il collegamento tra casello e zona industriale, coi camion che continuano a fare la strettissima via Sotto Rive, si è creato un ridicolo sottopasso pedonale sulla Mascagni con periodici problemi d'allagamento, che è diventato ritrovo di vandali e deviati”, continua il portavoce.

“Si è ridicolizzata e violentata la Soprintendenza e neppure si è conclusa la ciclabile, che arriva solo a Cal De Prade – prosegue l’elenco -. Si sono pure oltraggiati i morti del Cimitero ebrei, sorvolando sul vincolo cimiteriale, e nulla si sa dei soldi, accantonati dal ribasso d'asta dell'appalto, che dovevano servire per realizzare la strategica rotonda Bressana”.