Branco di lupi ripreso durante il maltempo sull'Altopiano di Asiago, ecco il video

BOLZANO - Un branco di undici lupi durante l'ondata di maltempo sull'Altopiano di Asiago. E' destinato a diventare virale l'eccezionale video pubblicato su Facebook da Enrico Ferraro. Il biologo, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull'altopiano.

Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. "Si tratta di un branco alle terza riproduzione", spiega Ferraro all'Ansa. "I cuccioli - aggiunge - inizialmente erano 9, con almeno 5 adulti, forse 6, forse qualche cucciolo è morto.

Non è perciò certo che gli undici nel video siano realmente tutti i lupi del branco". "Si tratta di una cucciolata particolarmente numerosa, anche se non è l'unico caso registrato. E' più facile in questi primi anni in cui la densità di branchi nel nordest è ancora relativamente bassa", spiega il biologo che con un gruppo di appassionati monitora in maniera volontaria i lupi e passa i dati alla Regione Veneto.