Bono cade dal palco durante concerto U2 VIDEO

Bono Vox è caduto dal palco del concerto degli U2, tenutosi ieri sera all'IL United Center di Chicago. Il frontman della band irlandese stava camminando all'indietro sulla passerella che si allunga nella platea quando non si è accorto che dietro di lui c'era il vuoto ed è caduto. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che hanno postato video sui social network. Per ora (a Chicago è ancora notte fonda) nessun commento ufficiale è apparso invece sui profili della band. Il concerto di ieri era la prima della due date previste a Chicago (la seconda è in programma stasera) del nuovo 'Experience + Innocence Tour', partito lo scorso 2 maggio da Tulsa.

Il tour rimarrà negli Stati Uniti per due mesi, prima di arrivare in Europa, con una prima tappa a Berlino il 31 agosto, e 4 date italiane, l'11, 12, 15 e 16 ottobre al Forum di Assago.

Bono took a tumble on first song... check it out. He seemed fine for rest of show. @u2 #U2eiTour #chicago #showman pic.twitter.com/Y0IEI74E7r

”