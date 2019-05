Bomba a Lione, fermati 3 sospetti

Sono due fratelli algerini e la madre i sospetti fermati dalle autorità francesi per l’attentato di venerdì scorso a Lione in cui sono rimaste ferite 13 persone. Secondo quanto riferito da 'Le Figaro', il primo ad essere fermato è stato un giovane di 24 anni, studente di Ingegneria, che vive a casa con la madre a Lione, sconosciuto ai servizi di sicurezza.

Il giovane, sotto sorveglianza da domenica, è stato fermato alle 9.55 di stamattina mentre saliva su un bus nei pressi della sua abitazione, nel settimo arrodissement. Alla vista delle unità antiterrorismo si è subito consegnato, alzando le braccia in segno di resa. Il giovane potrebbe ora essere trasferito a Parigi per essere interrogato dalla procura antiterrorismo. Intanto è stato perquisito il suo domicilio alla ricerca di tracce di Tatp, l'esplosivo utilizzato per confezionare l'ordigno contenuto in una borsa lasciata sul marciapiede davanti ad una panetteria.

Dopo di lui è stato fermato il fratello, un minorenne che frequenta il liceo Ampere di Lione, e poi la madre, mentre è stata interrogata a piede libero la sorella del principale sospettato per l'attentato. In un tweet il ministro ha lodato l'azione delle forze anti-terrorismo, della polizia di Lione e della direzione centrale di sicurezza a sostegno dell'inchiesta della procura parigini. "La loro azione congiunta è stata determinante", ha scritto.