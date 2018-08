Bomba d'acqua a Cortina, danni e disagi: crolla il ponte sul ruscello

CORTINA - Un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l'esondazione di diversi corsi d'acqua nella notte tra mercoledì e giovedì a Cortina d'Ampezzo (Belluno). Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è crollato, portando via di netto un pezzo di strada.

Molte le abitazioni allagate. I clienti di un ristorante, il 'Tivoli', sono stati evacuati dal locale dai vigili del fuoco. Non si registrano però feriti. La statale '48' delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta solo alle 7 di ieri mattina. Il fortunale, scatenatosi a Cortina poco prima delle 23, ha colpito soprattutto le frazioni ai piedi delle Tofane.

Una famiglia è stata sgomberata dalla propria casa invasa dalla pioggia; lo stesso nucleo familiare aveva subito la stessa sorte nell'agosto del 2008. Oltre la pioggia è caduta anche grandine, ma è stato soprattutto l'ingrossamento improvviso di torrenti e piccoli corsi d'acqua a causare danni, con esondazioni e allagamenti un po' ovunque.

Grande lavoro per i vigili del fuoco che sono tuttora all'opera per mettere in sicurezza le zone devastate dalla 'bomba d'acqua'. Sulla zona è arrivato, per un sopralluogo, l'assessore regionale, Gianpaolo Bottacin, per fare il punto della situazione con gli uomini della protezione Civile e i vigili del Fuoco.

"C'è stata - ha spiegato - una 'bomba d'acqua' con una pioggia torrenziale in un arco ristretto di tempo: 12 millimetri in pochi minuti che hanno creato una serie di dissesti da Borca di Cadore fino a Cortina". Allagamenti, smottamenti e danni si sono registrati in varie zone, come a Mortisa, Lacedel, Val e Col. Segnalati anche alcuni allagamenti a case: in una è stata fatta fatta evacuare, per precauzioni, la famiglia.