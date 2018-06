Bollette arretrate, staccano la corrente e Valentino, attaccato a una macchina, muore a 5 anni

Era attaccato a una macchina a causa di una paralisi cerebrale Valentino Ladislao, un bambino di 5 anni morto a causa del distacco della corrente elettrica da parte del fornitore. La terribile vicenda arriva dalla provincia di Buenos Aires, in Argentina.

Come ha riportato la stampa locale i genitori, a causa di problemi economici, da tempo non pagavano le bollette. La madre della piccola vittima ha dichiarato che la compagnia fornitrice di energia elettrica era stata avvisata delle condizioni del figlio. L’azienda ha invece riferito che il paziente non era stato registrato, e che il giorno della morte si è verificata “un’interruzione programmata”.

La famiglia doveva alla ditta 60.000 pesos, circa 2.000 euro.

Dopo che sarà effettuata l’autopsia sul corpo del bimbo, è probabile che i genitori faranno causa all’azienda.