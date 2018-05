Bocce volo / Girat e Zanatta vittoriosi a Orsago

TREVISO - La società Orsago ha organizzato il "6° Trofeo Basso & Rivagli - 17° Gran premio Autotrasporti Sanson Luigino " gara Interregionale a cui hanno partecipato 84 coppie delle categorie C/D . Le formazioni semifinaliste sono state Sanvitese vs Scoglio Amico conclusosi 11 - 4 e Povegliano vs Permac partita più equilibrata con il risultato finale 11-8.



La finale disputata alla presenza di un foltissimo pubblico ha visto contendersi l'ambitissima vittoria Luigino Girat e Giorgio Zanatta alfieri della Povegliano e Claudio Cover e Paolo Martin portacolori della Sanvitese , partita molto combattuta al termine della quale si sono imposti per 9-8 i poveglianesi. Sono seguite le premiazioni effettuate alla presenza dei dirigenti della bocciofila organizzatrice e per la Federbocce il vice presidente regionale Italo Balbinot ed il vice presidente del comitato provinciale di Treviso Antonio Guizzo ed il consigliere Giancarlo Dall'armellina, ha diretto il signor Mario Costariol.



Classifica finale: 1^ Luigino Girat - Giorgio Zanatta (Povegliano), 2^ Claudio Cover-Paolo Martin (Sanvitese), 3^ Fabio Rizzotto - Angelo Zornio (Permac), 4^ Mario Bianco - Daniele Marcon (Scoglio Amico), 5^ Mario Carlet - Mario Da Ros (Veglia Tomasella), 6^Renato Bedin - Daniele Ceccato (Cornudese Monterocca), 7^ Massimo Bottin - Sergio Gallina (Cornudese Monterocca), 8^ Antonio Boscariol - Massimo Trolese (Orsago) .



GIUSEPPE D’ALTERIO E MICHAEL MICHIELETTO SUL PODIO A FAVARO VENETO

A Favaro Veneto la bocciofila Serenissima di Favaro Veneto ha ottimamente organizzato il " 63° Gran Premio San Marco " gara nazionale di Alto Livello (Circuito Elite) con la partecipazione di 96 Individualisti delle vcategorie A1 e A delle regioni Lombardia,Emilia Romagna,Umbria,Veneto. La manifestazione ha visto la vittoria di Gianpaolo Signorini alfiere del G.S. Rinascita di Modena, ottima la prova dei portacolori trevigiani che hanno conquistato il secondo posto con Giuseppe D'Alterio della Monastier ed il terzo con Michael Michieletto dell'Azzurralpina di Caerano di S.Marco, quarto l'emiliano Davide Truzzi della Rubierese di Reggio Emilia, 5°Christian Marzocchi (Buco Magico, Reggio Emilia), Giuliano Mirandola (Tritium, Bergamo), Luca santucci (A.P.E.R. ,Perugia),Andrea Pirani (Baldini S.T.M.,Bologna).





TREVIGIANE OK NEL TROFEO SAN MARCO ROSA A ZELARINO (VE)



Domenica 29 aprile la bocciofila veneziana U.S.B. Zelarino ha organizzato due gare nazionali denominate “ Trofeo San Marco Rosa”, la prima di Alto Livello (Elite) a cui hanno partecipato 24 tra le migliori atlete delle categorie A1 e A che ha visto il dominio delle atlete trevigiane che hanno conquistato la vittoria con Manuela Russolo portacolori della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando Carla Scotti della Monastier, al tezo posto Chiara Morano (T.R.E.M. Osteria Grande,Bo) ed Elisa Luccarini (Bentivoglio,Re), La seconda manifestazione riservata alle categorie B/C 43 atlete partecipanti ha visto la conquista del secondo posto di Rosanna Crema portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, la gara è stata vinta dalla giovane vicentina Nicole Marchetti della Banca Popolare di Marostica, 3^ Emanuela Nicolas (Val d’Enza, Re) e Maddalena Azzini della Stradivari di Cremona.



LA FASHION CATTEL MONASTIER ESPUGNA L’AQUILA 0-4



Sabato 28 aprile per la 21^ giornata del Campionato Italiano di Serie “A” Raffa la trevigiana Fashion Cattel Monastier con Tecnico Paolo Bompan, Dirigente Dino Casagrande, atleta capitano Pietro Zovadelli, atleti Giuseppe D’Alterio,Giuseppe Pappacena, Mirko Savoretti , Andrea Rotundo, Alessandro Rigato impegnata in Abruzzo contro L’Aquila fanalino di coda ha conquistato nettamente la vittoria per 0-4 .questo lo score : Tarquini-Lauri (2° set Crosta)-Marrancone vs Zovadelli-G. D’Alterio-Pappacena 2-8, 2-8; Campisi vs Savoretti 2-8, 5-8; Tarquini (1° set Berardi)-Marrancone vs G. D’Alterio-Pappacena 2-8, 5-8; Campisi-Lauri vs Zovadelli-Savoretti 0-8, 2-8. Gli altri risultati: Alto Verbano-MP Filtri Caccialanza 0-2; Montegridolfo CVM Utensiltecnica – Enrico Millo 3-0; Montegranaro – G.S. Rinascita 1-0; Nova Inox Mosciano – Boville Marino 1-2; Termosolar Cagliari – C.D.M. Vallefoglia 1-1. Classifica: Boville Marino 49, C.D.M. Valle foglia 41, MP Filtri Caccialanza 40, CVM Utensiltecnica 38, Termosolar Cagliari 31, Fashion Cattel 31, Nova Inox Mosciano 28, Alto Verbano 28, Montegranaro 22, E. Millo 18, G.S. Rinascita 15, L’Aquila 13.



PIETRO ZOVADELLI CONQUISTA IL TROFEO MARTIRI DELLA LIBERTA’ A CREMONA



Il Comitato Provinciale di Cremona ha organizzato il “73 Trofeo Martiri della Libertà” gara nazionale (Elite) riservata 64 Individualisti delle categorie A1 – A. A conquistare una brillante vittoria è stato Pietro Zovadelli portacolori trevigiano della Monastier impostosi sul piacentino Roberto Manghi della Fontanella, 3° Roberto Antonini (Caccialanza,Mi) ed Emanuele Nizzoli (Rubierese, Re).



A MAROSTICA UN ALTRO PODIO PER MICHAEL MICHIELETTO (AZZURRALPINA) Domenica scorsa la società Banca Popolare Marostica ha organizzato il “ Trofeo Fondazione Banca Popolare Marostica” gara nazionale di Alto Livello (Elite) con la partecipazione di 96 Individualisti delle categorie A1 e A. Ancora una prova maiuscola per il giovane Michael Michieletto alfiere trevigiano della Azzurralpina di Caerano di San Marco che ha conquistato per la terza volta consecutiva il podio, la vittoria è andata a Luca Viscusi della Caccialanza di Milano superando Cristian Tonazzo del G.S. Rinascita di Modena, 3° Michael Michieletto (Azzurralpina,Tv) e Max Ceni de La Favorita di Vicenza.



Appuntamenti



Sabato prossimo alle ore 14,30 presso il bocciodromo comunale di via Nobel di Villorba si disputerà l’ultimo incontro del Campionato Italiano di Serie A (Raffa) tra la Fashion Cattel Monastier e Montegranaro ( Ascoli Piceno ).



Domenica prossima gara regionale giovanile organizzata dalla Serenissima di Favaro Veneto.



A Mogliano Veneto è in corso di svolgimento il “Gran Premio Città di Mogliano Veneto” gara regionale serale organizzata dalla Concordia Moglianese, le finali sono in programma sabato 5 maggio con inizio alle ore 14,00.

Paolo Tortato