Bocce / Trevigiani ok al Memorial Moro

MOGLIANO - L’Olimpia di Treviso presieduta da Paolo Camolei ha organizzato il “1° Memorial Adriano Moro ”, (presidente prematuramente scomparso), gara nazionale a cui hanno partecipato 172 Individualisti delle categorie A e B, provenienti dalle regioni Emilia Romagna, Umbria, Lombardia, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Campania.



Le fasi eliminatorie si sono disputate al mattino nei bocciodromi della Marca e Scorzè, le fasi finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di S. Maria del Rovere davanti al pubblico delle grandi occasioni. Dopo un incontro piacevole e molto equilibrato si è imposto 12-10 il veronese Fabio Maggiotto portacolori della Raldon superando il bravo trevigiano Oscar Bin alfiere della Ponte di Piave, al terzo posto il perugino Luca Brutti dell’A.p.e.r. e Enzo Boschiero della Concordia Moglianese, 5° Patrik Corò (Giorgione3villese, Tv), Loris Vian (C.B. Scorzè,Ve), Alfredo Provenzano (Monastier,Tv), Fabrizio Demartini (Giorgione3villese,Tv),9°Stefano Setti (Sanpierin, Bo), Armando Moretto (F.A.O. Motta, Tv), Luciano Sartor e Claudio Scaramuzza (Concordia Moglianese, Tv),Ivo Soldan (Stellini Artico Faè, Tv), Michele Zanlorenzi (Preganziol, Tv),Giancarlo Zucchelli (Cavaion, Vr), Enrico Domaschi (Serenissima, Ve), ha diretto il signor Sandro Sartori arbitro nazionale di Verona.



MAROSTICA: A PAOLO COLLARI E LUCIO SALVIATO IL MEMORIAL GIORGIO DINALI



La bocciofila Banca Popolare di Marostica (Vi) ha organizzato il “Memorial Giorgio Dinali” gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 109 coppie delle categorie A/B/C delle province di Bolzano, Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso. L’ambita vittoria è andata a Paolo Collari e Lucio Salviato della San Sebastiano di Venezia superando i trevigiani Egidio Didonè-Livio Perin della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto al terzo posto Luciano Cavarzan.- Claudio Bellù (Giorgione3villese) e Marco Del Maso-Mario Marcante (Magnabosco,Vi), 5^ Giovanni Colpo-Angelo Baggio (B.P. Marostica VI), Enrico Baldin-Luciano Pellizzari (B.P. Marostica VI), Maurizio Marras-Davide Vianello (Giorgione3Villese), Gianfranco Moretto-Lorenzo Pagiusco (B.R. Pneumatici,VI), 9^ Stefano Battaglin-Carmine Errico (B.P. Marostica VI), Mario Brianese-Enrico Broselli (San Rocco Vallà), Aldo Bortolaso-Roberto Tunnera (D.L.F. Boccesport VI), Milena Caranfil-Antonio Zanella (B.R. Pneumatici VI), Umberto Campagnolo-Nicole Marchetti (B.P. Marostica VI), Sergio Broselli-Renzo Vudafieri (Giorgione3Villese), Cristina Fagnoni- Mirco Vania (B.R. Pneumatici VI), ha diretto Mario Squizzato di Treviso.



CAMPIONATI DI PROMOZIONE DI 1^ - 2^ - 3^ CATEGORIA RAFFA



Sabato scorso si sono disputati gli incontri di ritorno dei Campionati di Promozione di Categoria, questi i risultati delle formazioni trevigiane : 1^ Categoria , Azzurralpina (Tv) Vs Serenissima (Ve) a/r 6-2 / 0-8 passa la Serenissima di Favaro Veneto; Giorgione3villese (Tv) Vs Jolly Bolzano a/r 4-4 / 5-3 passa la Giorgione 3villese di Castelfranco Veneto; 2^ Categoria, Concordia Moglianese Vs Azzurralpina 4-4 / 5-1 passa la Concordia Moglianese di Mogliano Veneto; 3^ Categoria, Azzurralpina (Tv) Vs Boara Polesine (Ro) 3-5 / 6-1, passa l’Azzurralpina di Caerano di S.Marco. (foto Concordia Moglianese).