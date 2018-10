Bocce Serie A Raffa / Buona la prima per la Fashion Cattel

TREVISO - Sabato 13 ottobre nel gremitissimo bocciodromo comunale di Villorba nella 1^ giornata del Campionato Italiano a squadre di Società Serie “A” che da quest’anno si disputa in 2 gironi a 8 squadre, e si concluderà con i Play Off per l’aggiudicazione dello scudetto.



La trevigiana Fashion Cattel Monastier ha ospitato la Martanese di Lecce neo promossa nella massima Serie.La compagine trevigiana con Dirigente accompagnatore Dino Casagrande, Tecnico Paolo Bompan, atleta capitano Mirko Savoretti, atleti Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola,Giuseppe Pappacena,Luigi Coppola,Alfredo Provenzano; I pugliesi Dirigente ,Tecnico Francesco Vitto, atleta capitano Vitto,atleti Trimarchi, De Papa,Sazio,Stabile,Vitali. Gli alfieri della Fashion Cattel con una prova maiuscola hanno superato i pugliesi per 8-0, lo score:G. D’Alterio-Pappacena-Provenzano vs De Papa-Trimarchi (1° set Sazio)-Stabile 8-6; G. D’Alterio vs Sazio 8-6; Savoretti vs Vitto 8-3; Savoretti vs Vitto 8-0; G. D’Alterio-Pappacena vs Vitto-De Papa 8-5, 8-3; Savoretti (2°set Pappacena)-Coppola vs Sazio-Vitali 8-3, 8-5. Gli altri risultati: Alto Verbano-A.P.E.R. Capocavallo 5-3; Boville-CVM Utensiltecnica 6-2; Capitino-Montegranaro 4-4; Classifica Girone 1: Alto Verbano 3, Boville 3, Fashion Cattel 3, Capitino 1, Montegranaro 1, A.P.E.R. Capocavallo 0, CVM Utensiltecnica 0, Martano 0. Girone 2: CDM Vallefoglia-E. Millo 5-3; Moscianese-MP Filtri Caccialanza 3-5; Museo Nicolis Vigasio-Villafranca-Fontespina 6-2; Santa Chiara-Cagliari Termosolar 3-5. Classifica: CDM Vallefoglia 3, MP Filtri Caccialanza 3, Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 3, Cagliari Termosolar 3, E. Millo 0, Moscianese 0, Fontespina 0, Santa Chiara 0



AI BOLOGNESI FABIO CEDRINI E LUCA NADINI IL 39° TROFEO BOCCIOFILA SERENISSIMA



A La Serenissima di Favaro Veneto presieduta da Rudy Anceschi ha organizzato il “Trofeo Favaro Veneto” gara regionale con la partecipazione di 128 coppie delle categorie A/B/C separate sino alla terza partita, rappresentanti 43 società delle province di Bolzano,Bologna,Rovigo,Treviso,Verona, Vicenza, Padova,Venezia . Le eliminatorie si sono disputate al mattino presso i bocciodromi veneziani ed alcuni trevigiani,le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Monte Cervino alla presenza di una splendida cornice di pubblico.La vittoria ha arriso ai bolognesi Fabio Cedrini-Luca Nadini alfieri della Canova Butrio superando i portacolori veronesi della Vigasio-Villafranca Alessandro Orbana-Simone Leonini, 3^ Sergio Bertazzolo-Nereo Polo (Antenore Primavera,Pd), 4^ Michele Comelato-Flavio Veronese (C.R.C. Scaltenigo,Ve), 5^ Paolo Collari-Lorenzo Destro (San Sebastiano,Ve), Lucio Milan-Davide Vianello (Concordia Moglianese,Tv), Gianni Cervellin-Adriano Tessarin (Dlf Cortesissima,Tv),Riccardo Lavagnoli-Daniel Rizzato (B.R.P., Vi), 9^ Roberto Marcato-Davide Rossato, Luigi Niero-Irene Ziero (Serenissima,Ve), Pietro Pertile-Nerio Trevisan (C.R.C. Scaltenigo,Ve),Danilo Simionato-Dante Stocco, Michael Michieletto-Federico Piovesan (Giorgione3villese,Tv),Adriano Buosi-Alessandro Giantin,Ennio Bernardi-Romualdo Argentati (Dante Alighieri,Ve), sono seguite le premiazioni effettuate dai dirigenti della società organizzatrice e per la Federbocce il presidente del comitato di Venezia Renzo Cuzzolin,ha diretto Romano Ruzza di Venezia.



BOCCE VOLO: NOVENTA CONQUISTA IL 39° TROFEO CONFEZIONI TOMASELLA



Domenica a Cordignano (Tv) la bocciofila Veglia ha organizzato il “39° Trofeo Confezioni Tomasella” gara triveneta con 83 coppie partecipanti dai comitati di Treviso,Venezia,Pordenone,Udine,Belluno-Feltre. Le finali si sono disputate nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di Cordignano alla presenza di un foltissimo pubblico. Si sono imposti i veneziani Aliprandi-Mestre alfieri della Noventa,superando i trevigiani beniamini di casa Carlet-Col (Veglia), 3^Fossa-Vit (Granata,Ve), 4^Pizzinat-Tavian (S.Rocco,Tv) 5^De negri-Piaia (Permac,Tv), 6^ Furlan-Pessot (Orsago,Tv), 7^Pellegrena-Bianchet (Bocce Club,Bl), 8^ Camerin-Meneghin (Veglia,Tv) . Alle premiazioni i dirigenti della Veglia al gran completo,il Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon,il Vice Alessandro Turchetto, l’Assessore allo Sport di Cordignano Roberto Campagna,gli sponsor Orfeo Tomasella,Albino Zanette,Ferdinando D’Andrea,Nievo Casagrande,Luciano Tonello, per la federbocce il Vice presidente Regionale Italo Balbinot e il Vice presidente del comitato di Treviso Antonio Guizzo,ha diretto Mario Costariol.



Paolo Tortato