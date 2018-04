Bocce rosa, Scotti sul podio a Modena

TREVISO - A Budrione di Carpi il Gruppo Sportivo Rinascita del comitato di Modena ha organizzato due manifestazioni nazionali Individuali Femminili denominate “ Orchidea d’Oro “ (Circuito Elite) riservata a 24 atlete delle categorie A1 e A.



Ancora una volta Carla Scotti portacolori trevigiana della Monastier ha conquistato il podio superata in semifinale dalla vicentina Silvia Pesavento della Buco Magico di Reggio Emilia che ha poi conquistato la vittoria superando in finale Chiara Morano della T.R.E.M. Osteria Grande di Bologna al terzo posto pari merito con la trevigiana ,Teresa Rizzolo della Parmeggiani di Bologna.

LA VENEZIANA LUCIA BOTTACIN CONQUISTA LA VITTORIA NELL’ORCHIDEA D’ORO



La seconda gara nazionale Individuale organizzata dal G.S. Rinascita di Modena denominata “Orchidea d’Oro “ riservata alle categorie B/C con la partecipazione di 32 atlete ha visto la brillante vittoria di Lucia Bottacin portacolori del C.R.C. Scaltenigo del comitato di Venezia impostasi su Emanuela Nicolas della Val d’Enza di Reggio Emilia, 3^ Isa Vezzali (Piumazzo,Modena), e Caterina Vitale (Cavazzese, Modena), ha diretto il signor Sandro Serafini.

PAREGGIO CASALINGO PER LA FASHION CATTEL MONASTIER CON MONTEGRIDOLFO



Sabato 21 aprile presso un gremito bocciodromo comunale di via Nobel,3 di Villorba nella 20^ giornata del Campionato Italiano di Serie “A” Raffa la trevigiana Fashion Cattel Monastier con Tecnico Paolo Bompan, Dirigente Dino Casagrande, atleta capitano Pietro Zovadelli, atleti Giuseppe D’Alterio,Giuseppe Pappacena, Mirko Savoretti , Andrea Rotundo, Alessandro Rigato ha ospitato la CVM Utensiltecnica Montegridolfo del Comitato provinciale di Rimini.



L’incontro è stato molto equilibrato ed al termine si è concluso con un giusto paregdella parmeggiani di Bolognagio per 0-0. Lo score : Zovadelli,G. D’Alterio, Pappacena vs G. Miloro, Monaldi, Paolucci 8-7, 2-8; Savoretti vs Manuelli 3-8 , 8-3; G. D’Alterio, Pappacena vs G. Miloro , Monaldi 8-7 , 2-8; Savoretti, Zovadelli vs Paolucci, Manuelli 5-8, 8-1. Gli altri risultati : Boville Marino-Montegranaro 2-0; C.D.M. Vallefoglia vs Alto Verbano 1-1; Enrico Millo – G.S. Rinascita 2-0; MP Filtri Caccialanza vs L’Aquila 2-2; Nova Inox Mosciano vs Termosolar Cagliari 3-0. Classifica : Boville Marino 46, C.D.M. Vallefoglia 40, MP Filtri Caccialanza 37, CVM Utensiltecnica 35, Termosolar Cagliari 30, Fashion Cattel 28, Nova Inox Mosciano 28, Alto Verbano 28, Montegranaro 19, Enrico Millo 18, G. S. Rinascita 15, L’Aquila 13. Boville Marino (Roma) si è anticipatamente laureata Campione d’Italia



BOCCE JUNIOR : TREVISO SUPERA VICENZA NELL’INCONTRO DI RITORNO DI COPPA ITALIA



A Mogliano Veneto Domenica 22 aprile presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 si è disputato l’incontro di ritorno di Coppa Italia Juniores tra le rappresentative di Treviso con dirigente Paolo Tortato,Tecnico Michele Pillon, atleta capitano Nicola Buson, atleti Stefano Berlese, Filippo Nascimben, Christian Benato e Vicenza con Tecnico Michele Zampierin, atleta capitano Umberto Campagnolo,atleti Filippo Zampierin, Nicole Marchetti, Matteo Mocellin,Sara Baggio, dopo il pareggio 4-4 conseguito nell’incontro di andata si è imposta per set 6-2, e passa il turno, prossimo decisivo incontro per la qualificazione alle fasi finali la vedrà confrontarsi con la rappresentativa di Verona. Questo lo score :Berlese, Nascimben,Benato vs Campagnolo,Zampierin,Marchetti 8-7,8-4; Buson vs Mocellin 8-3, 8-2; Buson,Berlese vs Zampierin,Marchetti 8-4, 8-0; Benato,Nascimben vs Campagnolo,Mocellin (sost. Baggio) 3-8, 3-8. Ha diretto il signor Enzo Boschiero coadiuvato dagli arbitri Cornuda e Pizzato. (foto Rappresentativa di Treviso)



CAMPIONATO ITALIANO 2^ CATEGORIA : LA BREDESE PAREGGIA CON IL CERVO DI COLECCHIO



Sabato scorso 21 aprile a Colecchio (Parma) la Bredese di Breda di Piave ,Tecnico Giancarlo Stefanello, atleti Andrea Zago,Michele Pillon,Nicola Pillon, Luigi Colzato, Andrea Colzato,Nicola Fiorotto impegnata con la locale Il Cervo ha conseguito un buon pareggio set 4-4, l’incontro di ritorno si effettuerà sabato 28 aprile presso il bocciodromo di Ponte di Piave con inizio alle ore 14,30.



Appuntamenti: E’ in corso di svolgimento il Gran Premio Città di Mogliano Veneto, gara regionale serale organizzata dalla Concordia Moglianese che vede la partecipazione di 128 coppie delle categorie A/B/C delle province di Vicenza,Padova,Venezia,Treviso .



Paolo Tortato