Bocce rosa / Carla Scotti sul podio a Varese

TREVISO Domenica 6 aprile la società Basso Verbano di Varese ha organizzato il “3° Trofeo Luciana Tavasci” gara nazionale (Parata Elite) con 22 atlete partecipanti tra le migliori di categoria A1 e A.



Le atlete venete che hanno conquistato la vittoria con Valentina Chicconi della veronese Villafranca ed il secondo posto con la bravissima Carla Scotti portacolori della trevigiana Monastier, terza Giorgia Cremonesi (La Vigna,Mi), quarta Elisa Luccarini (Bentivoglio,Re), ha diretto Claudio Angeretti di Bergamo.



ISIDORO ARU-MATTEO GUIDOLIN CONQUISTANO IL G. P. CITTA’ DI MOGLIANO VENETO



A Mogliano Veneto la Concordia Moglianese ha organizzato il “Gran Premio Città di Mogliano Veneto” gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 128 coppie delle categorie A/B/C provenienti dalle province di Vicenza,Padova,Venezia e Treviso. Le fasi eliminatorie si sono svolte dal 30 aprile a venerdì 4 maggio le finali sabato 5 con inizio alle ore 14,00 al comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa , 1/C alla presenza del pubblico delle grandi occasioni. La manifestazione se la sono aggiudicata Matteo Guidolin e Isidoro Aru alfieri della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto superando dopo una appassionante partita Antonio Bolzonella e Claudio Scaramuzza portacolori della Concordia Moglianese,al terzo posto i fratelli Enzo e Denis Boschiero della Concordia Moglianese e Renato Basso e Valter Zanetti del Dlf Cortesissima di Treviso; Al quinto posto Luciano Battilane-Nicola Buson (Azzurralpina), Giancarlo Boschiero-Bruno Guerra (Concordia Moglianese),Alessio Dalla Schiava-Ermanno Costantini (Antenore Primavera,Pd), Rino Pizzato -Angelo Bettello (San Bartolomeo,Tv). Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei dirigenti della società organizzatrice guidati dal presidente Sergio Boschiero, il vice Carlo Zago il Sindaco di Mogliano Veneto Carola Arena e per la Federbocce il presidente del Comitato Provinciale di Treviso Paolo Tortato ed il segretario Ottavio Bardelle, al termine è seguito un gradito terzo tempo



BOCCE VOLO: IL MEMORIAL 15° ARTEMIO BET ALLA DOLADA E SAN ANTONIO



A San Vendemiano la società Florida ha organizzato due gare Trivenete denominate " 15 Memorial Artemio Bet " , la prima riservata a coppie categoria "B" con la partecipazione di 36 coppie. La manifestazione è stata dominata dalle formazioni Bellunesi, infatti hanno conquistato la vittoria Renato Salvador e Enzo Di Tos alfieri della Dolada superando i cugini Mirko Corrent e Mirko Dalla Porta della Pedavena, al terzo posto Alex Zoia-Claudio Dassiè (Bocce Club Belluno), 4° Renato Piccin-Danilo Sommacal (Bocce Club Belluno). 5° Ivano Beraldo-Ivan Furlan (Chiesanuova,Ve), 6° Nereo Lorenzet-Ezio Tapacino (Marenese), 7° Paolo Lot-Claudio Mazzer (Florida), 8° Sandro Bottegal-Mauro Turrin (Pedavena). La seconda gara per 44 coppie di categoria C ed inferiori ha visto la brillante vittoria di Biagio De vecchi-Antonio Battistella alfieri trevigiani della San Antonio per 8-6 su Massimo Bottin-Sergio Gallina della cornudese Monterocca, terzi Giuseppe Brisotto-Roberto Favero(Saranese), quarti Mario carlet-Agostino Cesa (Veglia Tomasella) , ha diretto Pietro Pasin arbitro nazionale di Pieve di Soligo.



BOCCE VOLO: UNDER 15 A SQUADRE DI SOCIETA’ LA SARANESE ARGENTO AI TRICOLORI

La società Bassa Valle Helvetia di Pont Saint Martin in Valle d’Aosta ha organizzato le fasi finali dei Campionati Italiani a squadre di società Under 15, hanno vinto gli aostani superando la trevigiana Saranese, ancora i giovani protagonisti, conquistano la medaglia d’argento con Tecnico Claudio Porello,atleti Andrea Lorenzetto, Enrico Lorenzetto,Alessandro Breda, Tommaso Pivato, ha diretto l’Arbitro Claudio Marchisio.



BOCCE VOLO : CORNUDA IL 1° MEMORIAL LINO FAVERO ALLE VALLI



Domenica 6 maggio la Cornudese Monterocca guidata da Roberto Favero ha organizzato il "1° Memorial Lino Favero " gara interregionale che ha visto la partecipazione di 52 coppie delle categorie B/C ed Inferiori del Veneto,Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,rappresentanti 24 società (7) Belluno, (12) Treviso, (1) Venezia, (2) Trento) (2) Pordenone. Le fasi finali si sono disputate presso il bocciodromo comunale di Viale Del Commercio 4/B alla presenza di un foltissimo pubblico.La finale ha visto la vittoria di Ivan Odorico e Antonello Pramparo della bocciofila Le Valli del comitato di venezia superando 11-5 Martin Dal Farra ed Enzo Di Tos della Dolada, al terzo posto Nicola Spinelli-Antonio Battistella della trevigiana San Antonio di Sernaglia Della Battaglia, quarti Matteo Avesani-Marino Casagranda della Canova, 5°Giulio Pellegrini-Danilo Sommacal (Bocce Club Belluno), 6° Renato Salvador-Mirco Vedana (Dolada), 7° Andrea Palman-Nadio Palman (Dolada), 8° Gianbattista De Zotti-Vittorio Amadio (Florida,Tv). Sono seguite le premiazioni effettuate alla presenza dei dirigenti della società organizzatrice, il Sindaco di Cornuda Dott. Claudio Sartor, i famigliari dello scomparso Lino Favero, gli sponsor e per la Federbocce il consigliere Regionale Renato Salvador, il presidente del Comitato Provinciale di Treviso Paolo Tortato ed il vice Antonio Guizzo, ha diretto il signor Roberto Favero.



BOCCE JUNIOR : DOMINIO VICENTINO NELLE GARE GIOVANILI A FAVARO VENETO



La società Serenissima ha organizzato una manifestazione regionale rivolta ai giovani, Under 15,Under 18 provenienti dalle province di Treviso,Venezia,Vicenza,Padova . Le fasi finali si sono disputate presso il comunale di via Monte Cervino alla presenza di un folto pubblico. Negli Under 15 si è imposta la vicentina Nicole Marchetti della B.P. Marostica, 2° Matteo Mocellin (idem) al terzo posto un giovane che si è avvicinato da poco alla disciplina delle bocce si tratta di Alessio Boschiero della Concordia Moglianese di Mogliano veneto e Angela Castoldi (B.P.Marostica) , negli Under 18 1° Umberto Campagnolo (Banca Popolare Marostica), 2° Christian Benato (Bredese,Tv), 3° Luca Berlese e Nicola Buson (Azzurralpina) di Treviso, ha diretto il signor Valter Driol del comitato di Venezia.



LA FASHION CATTEL MONASTIER CONCLUDE CON UNA BRILLANTE VITTORIA



Sabato 05 maggio per la 22^ e ultima giornata del Campionato Italiano di Serie “A” Raffa, presso il bocciodromo di via Nobel,3 a Villorba, la trevigiana Fashion Cattel Monastier con Tecnico Paolo Bompan, Dirigente Dino Casagrande, atleta capitano Pietro Zovadelli, atleti Giuseppe D’Alterio,Giuseppe Pappacena, Mirko Savoretti , Andrea Rotundo, Alessandro Rigato ha ospitato la Montegranaro di Ascoli Piceno . L’incontro con i marchigiani ha visto i trevigiani esprimersi a buon livello e conquistate una brillante e meritata vittoria (set 7-1) risultato 3-0 per la gioia dei numerosi supporter presenti. Il Campionato per i trevigiani partiti con l’ambizione di contendersi la vittoria è stato molto sofferto infatti hanno giocato senza poter contare in una pedina importantissima come Mirko Savoretti che ha subito un importante infortunio al tallone d’Achille a giugno durante uno stage con la nazionale in vista dei Campionati Europei sino a fine dicembre, poi con il suo rientro dal fondo classifica al termine si sono classificati al quinto posto. Lo score: Zovadelli-G. D’Alterio-Pappacena vs Dari-Adorante-Strovegli 8-3, 8-1; Savoretti vs Agostini 8-5, 5-8; Zovadelli-Savoretti vs Angrilli-Adorante 8-4, 8-0; G. D’Alterio-Pappacena vs Agostini-Calisti 8-7, 8-4; Gli altri risultati: Boville Marino-Alto Verbano 1-1; C.D.M. Vallefoglia-Nova Inox Mosciano 1-3;E. Millo-L’Aquila 2-1; G.S. Rinascita-CVM Utensiltecnica 2-2;MP Filtri Caccialanza-Termosolar Cagliari 1-0 ; Classifica: Boville Marino 50*, MP Filtri Caccialanza 43, C.D.M. Vallefoglia 41, CVM Utensiltecnica 39, Fashion Cattel 34, Termosolar Cagliari 31, Nova Inox Mosciano 31, Alto Verbano 29, Montegranaro 22, E. Millo 21, G.S. Rinascita 16**, L’Aquila 13** - *Campione d’Italia 2017/2018 - ** Retrocesse in Serie A2



Paolo Tortato