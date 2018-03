Bocce rosa / Carla Scotti sul podio a Modena

MONASTIER - A Modena la bocciofila Modena Est ha organizzato una Parata Elite, gara nazionale ad alto livello, con la partecipazione di 16 atlete Individualiste delle categorie A1 e A delle province di Modena, Reggio Emilia,Treviso, Bologna, Pesaro Urbino, Varese, Piacenza, Verona e Milano.



La manifestazione ha visto protagonista ancora una volta la trevigiana Carla Scotti della Monastier che ha conquistato l’ennesimo importante podio. La vittoria è andata alla pluricampionessa Elisa Luccarini della Bentivoglio di Reggio Emilia superando in finale Chiara Morano portacolori bolognese della T.R.E.M. Osteria Grande, al terzo posto Carla Scotti della Monastier e Marina Braconi della Bentivoglio di Reggio Emilia, ha diretto il signor Alessandro Moroni.



Appuntamenti



Sabato prossimo 17 marzo alle ore 14.00 presso il bocciodromo comunale di via Nobel 3 a Villorba nella 16^ giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie “A” ( Raffa) la trevigiana Fashion Cattel Monastier agli ordini del Tecnico Paolo Bompan ci saranno, atleta capitano Pietro Zovadelli, atleti Giuseppe D’Alterio, Giuseppe Pappacena, Mirko Savoretti, Alessandro Rigato ospiterà la M.P. Filtri Caccialanza di Milano che ha tra le sue fila Gianluca Formicone, Luca Viscusi, Marco Luraghi, Massimo Bergamelli.



Sabato prossimo con inizio alle ore 14,30 presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto si disputerà l’incontro di ritorno del Campionato Italiano di Prima Categoria tra la locale Giorgione3villese e la rodigina Granzette vincitrice nell’andata per (set 5-3) 1-0, i portacolori trevigiani dovranno vincere più set per accedere alla fase interregionale.



BOCCE VOLO

Domenica prossima con inizio alle ore 10,00 presso il bocciodromo comunale di Cordignano si la trevigiana Vazzolese vincitrice del Trofeo Città di Cordignano e la veneziana Veronica vincitrice della Coppa Venezia si contenderanno l’ambitissima vittoria per la conquista della Supercoppa Città di Cordignano.