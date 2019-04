Bocce, Monastier supera Frosinone 8-0

TREVISO - Sabato scorso 13 aprile presso il bocciodromo comunale di Villorba nella 13^ giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A - Girone 1 la Fashion Cattel Monastier la Capitino di Frosinone.



Gli alfieri trevigiani guidati da Paolo Bompan ,Mirko Savoretti,Giuseppe D’Alterio,Luigi Coppola,Giuseppe Pappacena,Alfredo Provenzano per la gioia dei numerosi supporter presenti hanno avuto nettamente ragione vincendo per 8-0. G. D’Alterio-Pappacena-Provenzano vs D. Mauro-Laezza-Mercurio 8-0; G. D’Alterio vs Mercurio 8-4; Savoretti vs Buono 8-6; Savoretti vs Riccardi 8-5; Coppola-Pappacena vs D. Mauro-Mercurio 8-1, 8-5; Savoretti-G. D’Alterio vs Buono (2° set Laezza)-Riccardi 8-4, 8-0. Gli altri risultati: A.P.E.R. Capocavallo-Boville 4-4; Martano-Alto Verbano 8-0 a tavolino, (Alto Verbano assente); Montegranaro-CVM Utensiltecnica 2-6: Classifica: CVM Utensiltecnica 28, Fashion Cattel 25, Boville 24, A.P.E.R. Capocavallo 20, Montegranaro 16, Capitino 14, Alto Verbano 10 (3 punti di penalizzazione), Martano 6.



Girone 2 : Cagliari Termosolar-MP Filtri Caccialanza 0-8;CDM Vallefoglia-Santa Chiara 4-4;E. Millo – Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 5-3.Classifica: MP Filtri Caccialanza 33, Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 18, Cagliari Termosolar 17, Nova Inox Mosciano 17, E. Millo 15, Fontespina 15, CDM Vallefoglia 14, Santa Chiara 12.

LUCIANO BATTILANA-GIOVANNI BUSON PROFETI IN PATRIA



L’Azzurralpina di Caerano di S.Marco con la regia di Antonio Marcolin ha organizzato il “ 10° Memorial Benito Discardi “ gara regionale a cui hanno partecipato 88 coppie delle categorie A/B provenienti dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Bolzano,Bergamo.



Le eliminatorie si sono disputate al mattino nei bocciodromi della Marca trevigiana, le finali nel pomeriggio presso il comunale di via Della Pace alla presenza di un folto pubblico.



Le formazioni protagoniste hanno espresso un ottimo livello di gioco, la manifestazione per la gioia dei dirigenti della società organizzatrice, ha visto la vittoria della formazione beniamina di casa composta da Giovanni Buson e Luciano Battilana superando Davide Vianello e Egidio Didonè portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, al terzo posto i veronesi Giancarlo Zucchelli-Alberto Gottardi (Cavaion), e Franco Cenedese-Alessandro Rossetti (Furlan Artico Omo,Motta di Livenza,Tv), 5^ Alessandro Rigato-Nicola Buson (Azzurralpina,Tv), Giuliano Mirandola-Medardino Pinelli (Tritium,Bg), Armando Tregnago-Albino Marchesin (B.R.Pneumatici,Vi), Sergio Borgato-Luciano Bettin (Saccisica 2000,Pd). Le premiazioni effettuate dai dirigenti della società organizzatrice guidati dal presidente Luciano Marizza, presente la signora Discardi, l’Assessore allo Sport del Comune di Caerano di S.Marco Paola Martinello, ha diretto egregiamente il signor Matteo Guidolin.