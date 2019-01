Bocce / Monastier espugna Martano (Lecce)

TREVISO - Sabato 19 Gennaio per 8^ giornata, 1^ del Girone 1di ritorno del Campionato Italiano di Società di Serie A la trevigiana Fashion Cattel impegnata in trasferta a Martano (Lecce) fanalino di coda della classifica generale si è aggiudicata l’incontro ancora con un po' di sofferenza per 3-5.



Grazie a questo risultato e le sconfitte della romana Boville e dell’Alto Verbano allunga un la classifica. Questo lo score: Vitali-Trimarchi-Sazio (De Papa) vs G. D’Alterio-Provenzano-Pappacena 5-8; De Papa vs G. D’Alterio 8-6; R. Vitto vs Savoretti 1-8; R. Vitto vs Savoretti 6-8; Vitali (2° set Trimarchi)-Sazio (2° set C. Vitto) vs G. D’Alterio - Pappacena 1-8, 0-8; R. Vitto-De Papa vs Savoretti-Coppola (2° set Provenzano) 8-6, 8-6: Gli altri risultati A.P.E.R. Capocavallo - Alto Verbano-Va 6-2; CVM Utensiltecnica - Boville 6-2; Montegranaro-Capitino 4-4.Classifica: Fashion Cattel 16, CVM Utensiltecnica 16, A.P.E.R. Capocavallo 15, Boville 13, Alto Verbano 12, Capitino 10, Montegranaro 9, Martano 0. Girone 2 Cagliari Termosolar-Santa Chiara 5-3; E. Millo-CDM Vallefoglia 3-5; MP Filtri Caccialanza-Nova Inox Mosciano 5-3; Fontespina - Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 5-3. Score: Macellari-Gattari-M. Sabbatini vs Bagnoli-Orbana-Russo 0-8; M. Sabbatini (Gattari) vs Russo 8-6; Barbieri vs Lorenzini 8-4, 6-8; Gattari-Barbieri vs Bagnoli-Russo 8-2, 8-5; Macellari (2° set L. Sabbatini) - Calvarese vs Lorenzini-Orbana 8-7. Classifica: MP Filtri Caccialanza 22, Cagliari Termosolar 13, CDM Vallefoglia 13, Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 11, Nova Inox Mosciano 9, E Millo 8, Fontespina 8,Santa Chiara 3.



ALFREDO PROVENZANO CONQUISTA

A Castelfranco Veneto la bocciofila Giorgione3villese ha organizzato il " 17° Gran Premio Città di Castelfranco Veneto " gara nazionale Elite con la partecipazione di 92 individualisti di categoria A1 e A provenienti dal Veneto, Emilia Romagna e Lombardia; Le eliminatorie si sono disputate al mattino con inizio alle ore 9,00, le fasi finali nel pomerigio presso il bocciodromo comunale di Treville alla presenza di un folto pubblico. L'ambita vittoria è andata, dopo partite molto combattute, ad Alfredo Provenzano alfiere trevigiano della Monastier superando Giovanni Scicchitano del G.S. Rinascita di Modena, al terzo posto Diego Paleari (G.S. Rinascita, Modena) e Giuseppe Graziano della Vicentini di Reggio Emilia, 5° Marco Luraghi e Luca Viscusi (Caccialanza, Milano), Mirko Savoretti (Monastier, Tv), Angelo Sciccone (Giorgione3villese, Treviso), ha diretto Valter Driol di Venezia.





PAREGGIO CASALINGO PER LA CONCORDIA MOGLIANESE CON LA F.A.O. MOTTA 4-4



Campionato Italiano di Promozione di Seconda Categoria, sabato scorso presso il bocciodromo comunale di via C. A. Dalla Chiesa di Mogliano Veneto alle ore 14,00 alla presenza di un folto pubblico la Concordia Moglianese sicuramente non nella giornata migliore e priva di David Sartor e Lucio Milan è riuscita a pareggiare 4-4 con la Furlan Artico Omo di Motta di Livenza, questi i giocatori a disposizione del tecnico Giorgio Bonotto, atleta capitano Roberto Callegari, atleti Denis Boschiero, Enzo, Boschiero, Claudio Scaramuzza, Sergio Boschiero. Classifica: Concordia Moglianese punti 13, Virtus Murano 10, Serenissima 9, F.A.O. Motta 7, Antenore Primavera 1, ha diretto Renato Furlan di Treviso.



BOCCE VOLO: 8° TROFEO COMUNE’ DI CORDIGNANO



Domenica 20 gennaio si è disputata la sesta giornata del “8° Trofeo Città di Cordignano“ manifestazione a squadre di società della specialità Volo della delegazione di Treviso. Questi i risultati della giornata: San Rocco Vs Scoglio Amico 2-4; Orsago Vs Alla Camillotta 2-4; Alla Camillotta Vs San Rocco 4-2; Scoglio Amico Vs Orsago 4-2. Questa la classifica: Selva e Scoglio Amico punti 10, Vazzolese 7, Orsago, Permac Vittorio Veneto, Alla Camillotta 6, Veglia Tomasella 3, San Rocco 0.



Domenica 27 gennaio al bocciodromo comunale di Cordignano: Scoglio Amico Vs Selva; Orsago Vs Vazzolese; Permac Vs Alla Camillotta; San Rocco Vs Veglia Tomasella.