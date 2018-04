Bocce / Michieletto secondo a Castelfranco

TREVISO - La Giorgione3villese ha ottimamente organizzato il “ 16° Gran Premio Città di Castelfranco Veneto – Memorial Orfeo Rossetto “ gara nazionale di Alto Livello (Elite) con la partecipazione di 96 Individualisti delle categorie A1/A provenienti dalle regioni Marche, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ,Toscana.



Le fasi eliminatorie si sono disputate al mattino con inizio alle ore 9,00 le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Panigaia di Castelfranco Veneto alla presenza di una splendida cornice di pubblico.



Il giovane ventunenne Michael Michieletto portacolori dell’Azzurralpina di Caerano San Marco in splendida forma si è classificato al secondo posto superato nella finale da Gianluca Selogna alfiere della Fontanella di Piacenza,al terzo posto Daniele Alessi (Peschiera,Vr) e Gaetano Miloro (Montegridolfo,Rn), ottimo quinto posto per Sandro Urlando (Ass. Bocc. Bolzano), Renato Poletto (Azzurralpina,Tv), Cristian Tonazzo (G.S.Rinascita,Mo), Giuliano Mirandola (Tritium,Bg). Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei dirigenti della società organizzatrice guidati dal presidente Mario Squizzato e dal segretario Sergio Favaro, la famiglia Rossetto,gli sponsor, per l’Amministrazione comunale l’Assessore allo Sport Gianluca Didonè ed il presidente del consiglio comunale Stefano Pasqualotto, per la Federbocce il presidente regionale Giorgio Marian , il presidente del comitato provinciale Paolo Tortato ed il segretario Ottavio Bardelle, ha diretto il signor Mario Cortesi , assistente Gianna Fracasso ed gli arbitri Trevigiani. (f





LA FASHION CATTEL MONASTIER A VARESE SI IMPONE CON L’ALTO VERBANO



Sabato scorso la trevigiana Fashion Cattel Monastier nella 19^ giornata del Campionato italiano a squadre di serie "A" Raffa ha corsara con l’Alto Verbano (Varese) si impone per 0-1; Lo score: Antonini-R. Signorini-De Sicot vs Zovadelli-G. D’Alterio-Pappacena 8-2, 5-8; Andreani vs Savoretti 0-8, 7-8; Andreani-De Sicot vs G. D’Alterio-Pappacena 8-4, 7-8; Gusmeroli-R. Signorini vs Zovadelli- Savoretti 8-1, 6-8; Gli altri risultati : CVM Utensiltecnica - C.D.M. Vallefoglia 3-1; G.S. Rinascita- MP Filtri Caccialanza 0-2; L’Aquila-Nova Inox Mosciano 1-0; Montegranaro-E. Millo 1-1; Termosolar Cagliari-Boville Marino 0-2. Classifica: Boville Marino 43, C.D.M. Vallefoglia 39, MP Filtri Caccialanza 36, CVM Utensiltecnica 34, Termosolar Cagliari 30, Alto Verbano 27, Fashion Cattel 27, Nova Inox Mosciano 25, Montegranaro 19, G.S. Rinascita 15, E. Millo 15, L'Aquila 12 .



LUCIANO SARTOR (CONCORDIA MOGLIANESE ) IL TROFEO CITTA’ DI CONSELVE – PADOVA



La società Conselvana ha organizzato il “ 17° Trofeo Città di Conselve “ gara regionale serale con la partecipazione di 86 Individualisti delle categorie A/B provenienti dalle province di Bologna, Ferrara, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso,Lecce. La meritata vittoria è andata al trevigiano Luciano Sartor alfiere della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando il padovano Mirko Mazzuccato dell’Antenore Primavera, terzo Renato Poletto (Azzurralpina,Tv), quarto Elio Molina (Saccisica 2000,Pd), ha diretto il signor Lino Lincetto arbitro regionale di Padova.



CAMPIONATO ITALIANO 2^ CATEGORIA : LA BREDESE SUPERA I TRENTINI DELLA LEDRO AI PALLINI



Sabato scorso presso il bocciodromo di Ponte di Piave la Bredese Tecnico Giancarlo Stefanello, atleti Andrea Zago,Michele Pillon,Nicola Pillon, Luigi Colzato, Andrea Colzato,Nicola Fiorotto vincitrice nello incontro di andata per set (5-3) a Ledro ha disputato l’incontro di ritorno che sembrava una formalità, ma invece i trentini sono riusciti a vincere per (3-5) ei padroni di casa hanno sofferto le fatidiche sette camice per superare il Ledro dopo lo spareggio ai tiri al pallino 4-3.



Prossimo incontro valido per la qualificazione alle fasi finali di Roma la vedrà sabato prossimo impegnata con bocciofila Il Cervo di Colecchio (Parma) . Appuntamenti: Sabato prossimo con inizio alle ore 14,30 presso il bocciodromo di Villorba ospiterà la CVM Utensiltecnica Montegridolfo di Rimini.



Paolo Tortato