Bocce / Il GP Battagin a D'Alia e Favaro

TREVISO - A Vallà di Riese Pio X la bocciofila San Rocco presieduta da Eros Andriolo da ha organizzato il " Gran Premio Marino Battagin " gara regionale serale con la partecipazione di 130 coppie delle categoria A/B/C rappresntanti 31 società del Veneto, le eliminatorie sono iniziate il 30 aprile le finali sabato 12 maggio con inizio alle ore 14,00 presso un gremitissimo bocciodromo comunale di Vallà di Riese Pio X.



La finale si è svolta senza sussulti e si sono imposti Sergio Favaro e Carmine D'Alia sui padovani apparsi appagati della conquista della finale Gianfranco Canova e Luciano Tiso dell'Antenore Primavera, al terzo posto Gianpietro Cesarotto-Leonardo Olibani (Antenore Primavera,Pd) e Sergio Tosatto-Giancarlo Simion (C.B. Scorzè,Ve), 5° Claudio Bellù-Gabriele Covolan (Giorgione3villese,Tv), Elio Molena-Eugenio Pezzin (Brugine 08,Pd), Gaetano Stefani-Placido Poletti e Nico Lissandron- Mirco Mazzuccato (Antenore Primavera,Pd), 9° Patrik Corò-Federico Piovesan, Cesare Benassi-Gabriele Moretti ,Feliciano Stocco-Danilo Simionato (Giorgione 3villese,Tv), Paolo Grigoletto-Giovanni Buson (Azzurralpina,Tv), Marco Beghi-Giambattista Cattelan (Serenissima,Ve), Dino Casarin-Luigi Candier e Raffaele Corrò-Tiziano Carniato (Ai Tre Mulini,Pd),Danilo Benetti-Gaetano Barbieri (Maragnole, Vi),Enrico Forelli-Mario Brianese (San Rocco,Tv).Sono seguite le premiazioni effettuate dai dirigenti della società con l'onnipresente Laura Bontorin vice presidente, per l'Amministrazione comunale il Sindaco Matteo Guidolin e l'Assessore allo Sport Mario Zonta lo sponsor Marino Battagin e signora per la Federbocce il vice presidente regionale Mario Squizzato,il presidente del comitato di Treviso Paolo Tortato ,il segretario Ottavio Bardelle, ha diretto il signor Mario Squizzato del GAP di Treviso, è seguito un graditissimo terzo tempo. (foto vincitori)



MIRKO SAVORETTI E GIUSEPPE D’ALTERIO PROTAGONISTI A VIAREGGIO



La bocciofila Migliarina di Viareggio del comitato provinciale di Lucca ha organizzato un fine settimana di Alto Livello, sabato con una Parata Elite denominata “Memorial Maurizio Billet”, compianto bocciofilo viareggino, con 32 tra i migliori atleti Italiani di Categoria A1 e A. Si è imposto Alfonso Nanni della romana Boville superando Mirko Savoretti alfiere trevigiano della Monastier,al terzo posto Cristian Andreani (Alto Verbano, Va) e Gianpaolo Signorini (Rinascita,Mo). Domenica invece con la gara nazionale del circuito Elite denominata “10° Trofeo Città di Viareggio” con 72 atleti Individualisti partecipanti e ancora un ottimo secondo posto per Mirko Savoretti della trevigiana Monastier superato nella finale da Gianluca Manuelli della Montegridolfo di Rimini, al terzo posto Giuseppe D’Alterio della Monastier e il toscano Niko Bassi della Rinascita di Modena. , ha diretto egregiamente il signor Doriano Pigalarga.



FRANCESCO BERNARDI SI AGGIUDICA IL MEMORIAL RINO BELTRAME



A Motta di Livenza la bocciofila Furlan Artico Omo presieduta da Flavio Girotto ha organizzato il "4° Memorial Rino Beltrame " gara regionale a cui hanno partecipato ben 240 Individualisti delle categorie A/B/C separate sino al possibile, provenienti dalle regioni Friuli Venezia Giulia,Trentino Alto Adige, Lombardia,Emilia Romagna,Veneto. Le eliminatorie si sono disputate con inizio alle ore 9,00 nei bocciodromi della Marca e alcuni veneziani, le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di Motta di Livenza alla presenza di una splendida cornice di pubblico. A conquistare la vittoria è stato il veneziano Francesco Bernardi alfiere della Serenissima di Favaro Veneto superando un ottimo Claudio Scaramuzza portacolori ottantunenne della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, al terzo posto Elio Franceschin (U.S.B. Zelarino,Ve) e Fabio Cavazzana (Antenore Primavera,Pd), 5° Federico Piovesan (Giorgione3villese,Tv), Mirco Zara (Concordia Moglianese,Tv), Mirco Mazzuccato (Antenore Primavera,Pd), Giuseppe Bergamo (C.B. Scorzè,Ve), 9°Angelo Sciccone , Rosanna Crema, Giafrido Cappellaro,Cesare Benazzi (Giorgione3villese,Tv), Nicola Buson (Azzurralpina,Tv),Umberto Campagnolo (B.P. Marostica,Vi),Rino Pizzato (Preganziol,Tv),Sergio Tosatto (C.B. Scorzè,Ve). Le premiazioni sisono svolte alla presenza dei dirigenti della società organizzatrice, i famigliaridello scomparso il Sindaco Paolo Speranzon,l'Assessore Alessandro Righi e p'er la Federbocce il presidente regionale Giorgio Marian, il presidente del comitato provinciale di Treviso Paolo Tortato,il segretario Ottavio Bardelle ed il presidente del comitato di Venezia Renzo Cuzzolin, ha diretto il signor Omero Boscolo di Venezia.



BOCCE ROSA : CARLA SCOTTI SUL PODIO A VIAREGGIO



Sabato scorso la bocciofila Migliarina di Viareggio ha organizzato una Parata Elite riservata a 16 atlete delle categorie A1 e A. Per l’ennesima volta la bravissima Carla Scotti portacolori trevigiana della Monastier ha conquistato il terzo posto ,la vittoria è andata dopo una partita equilibratissima alla pluricampionessa mondiale Elisa Luccarini della Bentivoglio di Reggio Emilia superando la compagna di Club Marina Braconi, quarta la veronese Valentina Chicconi della Villafranca.



BOCCE VOLO : BRUNA TONON VINCE LA SELEZIONE PROVINCIALE FEMMINILE



Domenica 13 maggio a Selva del Montello la locale bocciofila presieduta da Antonio Guizzo ha organizzato la Selezione Provinciale Femminile delle categorie C/D. Le tiratissime semifinali tra Hernandez Carmen Vs Lucchetta Emanuela 11-10 e la seconda Tonon Bruna Vs Gazzola Lodea 10-9 . La finale quindi ha visto confrontarsi Bruna Tonon della ASD Orsago e Hernandez Carmen della ASD Povegliano , incontro piacevole e molto equilibrato al termine del quale si è imposta Bruna Tonon per 11-7 , 2^ Carmen Hernandez, 3^ Emanuela Lucchetta (Pievigina), 4^ Lodea Gazzola (S.Giorgio Primet) , 5^ Daniela Ciotta (Pievigina), 6^ Lucia Canzian (Ferrera Morbin ) ,7^ Loredana Da re (idem), 8^ Diomira Bonaldo (Orsago) ha diretto il signor Battista Tessari.

Paolo Tortato