Bocce / Cinque medaglie italiane agli Europei di Innsbruck

TREVISO . La nazionale Italiana allenata da Giuseppe Pallucca e Germana Cantarini ai Campionati Europei organizzati a Innsbruck (Austria) con la partecipazione di 15 nazioni, dei cinque Titoli in palio ha conquistato 4 medaglie d’Oro ed una di Bronzo nell’Individuale con Mirko Savoretti alfiere trevigiano della Fashion Cattel Monastier che ha conquistato il titolo Europeo nella specialità coppia con Mattia Visconti.



Questi i risultati : Individuale: 1° Nicola Natale (Austria ) ; Coppia : 1° Mirko Savoretti - Mattia Visconti ( Italia ); Individuale Femminile : 1^ Chiara Morano (Italia ); Coppia Femminile : 1^ Chiara Morano – Sanela Urbano (Italia) ; Coppia Mista : Gianluca Manuelli - Flavia Morelli (Italia). Classifica generale : 1^ Italia punti 147, 2^ Austria 59, 3^ Turchia 39. (foto Mirko Savoretti e Mattia Visconti) GIUSEPPE D’ALTERIO (MONASTIER) CONQUISTA IL 28°

TROFEO CITTA’ DI TREBASELEGHE



La bocciofila Ai Tre Mulini del comitato di Padova, presieduta da Mauro Zorzetto con la regia del figlio Riccardo , ha organizzato il “28° Trodeo Città di di Trebaseleghe), gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 136 atleti delle categorie A1/A/B rappresentanza delle regioni Lombardia,Emilia Romagna,Campania,Veneto.



Le eliminatorie si sono disputate da lunedì 26 agosto a sabato 7 settembre, nel bocciodromo di Scorzè e Trebaseleghe dove domenica 8 settembre si sono disputate le fasi finali alla presenza di una splendida cornice di pubblico. La vittoria , dopo una partita piacevole e molto equilibrata è andata a Giuseppe D’Alterio alfiere della Monastier di Treviso superando 12-9 Giuliano Mirandola veronese portacolori della Tritium di Bergamo, al terzo posto due giovani, Nicola Buson del’Azzurralpina di Caerano di S.Marco (Tv) e Federico Piovesan della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, 5° Elio Franceschin (Ai Tre Mulini.Pd), 6° Loris Vian (Ai Tre Mulini, Pd), 7 °Giuseppe Criveller (San Bartolomeo,Tv), 8° Silvano Zappa (Ai Tre Mulini,Pd), 9° Patrik Corò (Giorgione3villese,Tv), 10° Alessandro Rigato (Azzurralpina,Tv), 11° Sergio Bellato (Olimpia, Tv), 12° Silvano Guerra (Olimpia,Tv), 13° Tiziano Cassetta ( Amatori Bocce,Bs), 14° Francesco Zanetti (08 Brugine,Pd), 15° Fabio Mattiuzzo (Boschetto Villorba,Tv), 16° Carmelo Michieletto (Ai Tre Mulini,Pd), 17° Pasquale D’Alterio (Santa Chiara,Na), ha diretto egregiamente la signora Gianna Fracasso arbitro nazionale di Salgareda (Tv).



GIUSEPPE D’ALTERIO - LUIGI COPPOLA (MONASTIER) SUL PODIO A COMO

Sabato scorso la bocciofila Sportiva di Capiago (Como) ha organizzato la gara nazionale denominata “ Trofeo Cassa Rurale B.C.C. Cantù “ la manifestazione ha visto la vittoria di Gianluca Formicone e Luca Viscusi portacolori della Caccialanza di Milano superando nella finale Giuseppe D’Alterio e Luigi Coppola alfieri della Monastier di Treviso, al terzo posto Roberto Bassi – Jacopo Gaudenzi della Codognese di Lodi e Massimiliano Chiappella – Francesco Campisi della Possaccio di Verbano C. Ossola.



BOCCE VOLO : ALLA SAN ANTONIO DI SERNAGLIA IL “9° TROFEO BANCA DELLA MARCA“

Il "9° Trofeo Banca della Marca " Torneo serale a invito per 32 coppie di categoria C/D organizzato dalla società Ferrera Autofficina Morbin , le cui finali si sono disputate presso le corsie di giuoco dell'Osteria 3 Corone di Conegliano alla presenza di un folto pubblico. La vittoria della gara è andata a Edy Negro-Biagio De Vecchi portacolori della San Antonio superando 11-3 Vittorio D'Altoè – Giovanni Pancot formazione beniamina di casa della Ferrera Morbin, 3° Antonio Mian – Ferruccio Ciotta (Pievigina), 4° Mauro Liessi – Matteo Cucciol (Marenese), 5° Roberto Mazzer – Adriano Della Libera (Scoglio Amico ), 6° Valerio Zaros – Bruno Grando (Orsago ), 7° Armando Giotto – Giuliano Albrino (Selva) , 8° Dario Martinuzzo – Giuseppe Zordan (Sacilese, Pn), ha diretto l'arbitro Domenico Pol.