"Blocco navale? Sarà guerra nucleare", la minaccia di Kim

Se gli Stati Uniti metteranno in atto un blocco navale si tratterebbe di un "atto di guerra" al quale la Corea del Nord reagirebbe con "spietate misure di auto difesa". Questa la minaccia lanciata da un portavoce del ministero degli Esteri di Pyongyang, rilanciata dall'agenzia di stato Kcna. Un blocco navale contro la Corea del Nord, ha detto ancora il portavoce, sarebbe una "arbitraria violazione" della sovranità e dignità del Paese.



Per il portavoce del ministero degli Esteri di Pyongyang, nel perseguire il blocco navale contro la Corea del Nord, il presidente Usa Donald Trump sta facendo "un passo ampio ed estremamente pericoloso verso la guerra nucleare". Al momento non ci sono proposte ufficiali da parte degli Usa di un blocco navale contro la Corea del Nord.