Bloccati per un incidente, Ikea gli offre i letti

A causa di un terribile incidente rischiavano di passare davvero tante ore bloccati nelle loro auto. Così Ikea ha deciso di aprire le proprie porte e ospitare circa 200 automobilisti, mettendogli a disposizione i letti presenti nel negozio. E' accaduto nell'Essex, si legge sul 'Mail online'. Il generoso gesto della multinazionale svedese è stato elogiato sui social e le foto dei viaggiatori hanno fatto il giro del web.



Fergal Parkinson, ex corrispondente della Bbc, ha ringraziato il negozio di Thurrock per aver permesso alle persone, tra cui la moglie e la figlia, di trascorrere del tempo nelle loro camere da letto. Nell'incidente tra due tir, avvenuto alle 14.35 sulla M25, nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente ma l'autostrada è rimasta bloccata per molte ore: la circolazione è ripresa normalmente solo alle 5.45 della mattina.