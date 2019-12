Bloccata una ragazza di 17 anni, spuntano 2,5 etti di eroina

La polizia ferroviaria di Verona ha fermato una ragazza italiana di 17 anni trovata in possesso di un involucro con 2,5 etti di eroina purissima. Gli agenti in servizio di controllo hanno notato il comportamento sospetto della giovane l'hanno fermata recuperando un foglio che questa aveva gettato che era un biglietto ferroviario valido per un treno che di lì a poco sarebbe partito dalla stazione di Verona.

La ragazza non era in grado di motivare il perché del suo assurdo comportamento e pertanto è stata accompagnata in ufficio per essere sottoposta a controlli più approfonditi. Nel corso di una perquisizione, la giovane veniva trovata in possesso di un involucro in cellophane con l'eroina. La ragazza è stata portata all'istituto di detenzione per minori di Treviso.