Blitz della Guardia di finanza, sequestrati 200mila gadget di Halloween

Nell'ambito del Piano di controllo economico del territorio mirato al contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale i finanzieri della Compagnia di Padova hanno individuato una filiera commerciale di prodotti irregolari e potenzialmente pericolosi per i giovani consumatori, quali maschere e gadget per la prossima festa di Halloween.

I militari, alla luce delle informazioni acquisite, sono giunti a un negozio di cartoleria nel Comune di Mestrino, sequestrando e ritirando dal mercato legale circa 200mila prodotti in violazione del Codice del Consumo in quanto totalmente sprovvisti di etichettatura o con etichettatura non conforme.

Il sequestro ha riguardato numerosi cappelli, maschere, zombie da appendere nelle abitazioni, costumi per bambini, mantelli, guanti ed accessori vari in tema Halloween, nonché ricercati monili, per i quale verrà richiesta la distruzione. Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale, responsabile della violazione, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione della prescritta sanzione amministrativa (da 1.500 a 30mila euro) mentre la merce sequestrata per la successiva confisca verrà distrutta.