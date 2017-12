Blackout all'aeroporto di Atlanta: mille voli cancellati

L'aeroporto di Atlanta, considerato lo scalo più trafficato del mondo, è stato bloccato e al buio per quasi 11 ore dopo un black out provocato da un incendio. Sono stati oltre mille i voli in partenza dal Hartsfield-Jackson International che sono rimasti a terra, con ripercussioni nel traffico aereo degli Stati Uniti.



Il blackout è iniziato poco dopo le 13 ora locale e l'elettricità è ritornata in tutto l'aeroporto solo pochi minuti prima della mezzanotte, con migliaia di passeggeri che sono rimasti ad aspettare nei terminal al buio. Nel dare l'annuncio della fine del blackout, le autorità aeroportuali hanno confermato che il guasto è stato provocato da un incendio in un impianto elettrico sotterraneo. "Si sta indagando sulle cause dell'incidente", conclude il comunicato.



Dall'aeroporto di Atlanta partono in media 2500 voli al giorno, con un traffico medio giornaliero di 275mila passeggeri.