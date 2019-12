Bison entra in consiglio comunale

MOGLIANO - Sabato il di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha conferito al Consigliere comunale Edoardo Bison specifica delega per attività di studio e collaborazione con gli Assessori Giuliana Tochet (con delega alle Politiche sociali) e Martina Cocito (con delega alle Politiche educative). In particolare con riferimento alle politiche giovanili e allo sviluppo di iniziative giovanili finalizzate a incentivare percorsi di autonomia e di responsabilità. Il Consigliere delegato non ha poteri di amministrazione o di firma, ma un importante compito di supporto agli Assessori su specifiche tematiche.

“Auguro un buon lavoro al Consigliere Bison, sono sicuro che è la persona più adatta per supportare l’Assessore Tochet e Cocito per quanto attinente alle tematiche relative alle Politiche giovanili, poiché Bison, oltre a essere il Consigliere comunale più giovane seduto in Consiglio, è anche molto attivo nella vita sociale giovanile in città” ha detto il sindaco Davide Bortolato.

Bison: «Piazza Civica non cadrà nella tentazione di trovare un nemico, di scagliarsi contro di lui, di generare post giudicando il suo comportamento. Parleremo di quello che facciamo, quindi faremo, consapevoli che chi amministra si deve basare su normative oltre che sul buon senso. Gran parte della nostra campagna elettorale si è concentrata sulla riqualificazione degli impianti sportivi e sulla realizzazione di una nuova piscina, ma sono nostre priorità anche nuovi percorsi ciclabili, nuove aree verdi, più parcheggi, la diffusione della mobilità elettrica, la riduzione delle emissioni inquinanti, oltre alle deleghe già in capo a Giorgio Copparoni (Cultura, Turismo e Attività Produttive) che con grande tenacia e professionalità sta già rivitalizzando. Ringrazio Lara Grosselle per il suo impegno in questi primi mesi di mandato e le auguro un in bocca al lupo per i suoi prossimi obiettivi. Per ciò che mi riguarda, porterò il contributo di Piazza Civica e le mie competenze tecniche in Consiglio e nelle Commissioni, da civico come sempre nel passato (2001 e 2006)».