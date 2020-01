Bimbo rischia di cadere dalla seggiovia, medico gli salva la vita afferrandolo per il bavero della giacca

TREVISO – La prontezza di riflessi di un medico che lavora all’ospedale San Camillo di Treviso ha salvato la vita di un bambino di 6 anni che stava per cadere dalla seggiovia di Brentonico, in Trentino.

Il ragazzino era seduto a fianco a lui e non si sa come è scivolato appena dopo la partenza. Il medico l’ha afferrato per il bavero ed è riuscito a trattenerlo fino a quando hanno raggiunto un punto più basso e qui l’ha lasciato cadere, di fatto salvandogli la vita.

La caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri, il bambino ha riportato una frattura, ma non è in pericolo di vita.

Il ragazzino rischiava di soffocare, dato che era stato preso per il bavero, il medico l’ha tenuto per alcuni minuti, lo stretto necessario per arrivare in un punto non alto rispetto al resto del tracciato e qui l’ha fatto cadere giù.

Le sue urla sono state sentite da due maestri che sono accorsi immediatamente in soccorso del piccolo, che poi è stato trasportato in ospedale a Trento per le cure del caso.