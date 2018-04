Bimbo di 9 anni si scontra con un amico mentre gioca a calcio e muore

E’ morto a soli 9 anni, dopo essersi scontrato con un amico con cui stava giocando a calcio, un bimbo di origine inglese che viveva ad Alicante, in Spagna. E’ qui che si è consumata la tragedia: il piccolo era sulla spiaggia con la nonna e stava giocando a calcio con degli amici quando si è scontrato con uno di questi. In seguito all’impatto, il bimbo ha avuto un attacco cardiaco e quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Portato in coma all’ospedale, è morto dopo qualche ora dall’incidente.

Come riporta la stampa locale, pare che i soccorsi siano arrivati tardi: la prima ambulanza è giunta sul posto 25 minuti dopo la chiamata e il mezzo con il defibrillatore 40 minuti dopo. L’azienda sanitaria si è giustificata dicendo che tutti i paramedici erano impegnati in altre operazioni.