Bimbo di 7 anni anni cade nel canale a Venezia, donna si tuffa e lo salva

Un bambino scozzese di 7 anni, in vacanza a Venezia con la famiglia, è stato salvato dall'annegamento dopo essere caduto in un canale l'altra sera, davanti al ponte dell'Anconeta. A trarre in salvo il bambino - riferisce 'Il Gazzettino' - è stata una veneziana di 49 anni, disoccupata, che stava portando a spasso il cane, ed è stata attirata dalle urla del gruppo di connazionali con i quali il bambino si trovava.

Nessuno però trovava il coraggio di tuffarsi, così la 49enne si è tolta gli abiti pesanti e si è gettata nel canale; con alcune bracciate ha raggiunto il piccolo e l'ha portato a riva. E' stata lei stessa a parlare poi al telefono con i genitori del bambino, spiegando quanto era successo.

"Non sono un'eroina, l'avrei fatto per chiunque" ha detto la donna, che poi ha voluto rientrare subito a casa. Sul posto sono giunti i medici del Suem, che hanno potuto verificate le buone condizioni del bambino. Era scivolato dopo essersi avvicinato alla riva del canale, insidiosa per il muschio e le alghe.