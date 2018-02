Bimbo di 5 anni rischia la vita per salvare il gemellino caduto nel fiume, ma questo muore annegato

E’ morto a soli 5 anni, annegato nelle gelide acque del fiume Braid a Ballymena, nell’Irlanda del Nord, mentre il fratellino gemello tentava di salvarlo.

La tragedia si è consumata sabato 10 febbraio, ma è stata resa nota solo oggi dai quotidiani locali. Secondo quanto riportano i giornali locali i due bimbi stavano giocando nel giardino dietro casa, quando a un certo punto sono spariti alla vista del padre, che li stava controllando.

Uno dei due, correndo, è scivolato in acqua e il fratellino si è gettato nel fiume per salvarlo. I soccorsi sono arrivati immediatamente, poiché il padre si è accorto subito dell'assenza dei piccoli, ma per il bimbo che per primo è caduto nell’acqua non c’è stato nulla da fare.