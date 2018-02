Il bimbo di 10 mesi piange, il padre ubriaco fradicio lo lancia dalle scale uccidendolo

Non riusciva a far smettere di piangere il figlio e così l’ha lanciato dalla tromba delle scale. Uccidendolo. E’ stato condannato a 15 anni di reclusione Y.A., 23enne russo accusato dell’omicidio del proprio figlioletto di soli 10 mesi.

I fatti si sono verificati a Mosca. La madre del piccolo, una 22enne, era andata a fare la spesa e aveva affidato il figlio al compagno. Questo, però, non sapeva che fare per calmare il bambino che aveva iniziato a piangere. E in preda ai fumi dell’alcool – secondo la ricostruzione il ragazzo si era scolato un bel po’ di vodka – ha preso il piccolo e l’ha lasciato cadere dalla tromba delle scale.

Quando la madre è arrivata, ha trovato il bimbo in una pozza di sangue, in fin di vita ma non ancora morto. Inutili però sono stati i soccorsi: il cuore del bimbo, poco dopo, ha smesso di battere.