Bimbo in coma per il cancro si sveglia mentre staccano la spina. La madre: “Miracolo di Pasqua”

Il miracolo di Pasqua. La famiglia del piccolo Dylan non ha altre parole per spiegare quanto accaduto due anni fa quando, dopo essere stato in coma, il bimbo si è risvegliato nel momento in cui i genitori avevano dovuto prendere la drammatica decisione di staccare la spina delle macchine che lo tenevano in vita. Quest'anno - in cui il bambino è diventato il protagonista di una campagna dell'organizzazione 'CLIC Sargent' (che aiuta le famiglie con bambini malati di cancro) - i suoi genitori hanno voluto ricordare l'incredibile storia di cui sono stati protagonisti. "Non sono molto religiosa ma ho pensato a un miracolo" ha detto al 'Daily Mail' la madre Kerry Askin.

LA STORIA - A Natale 2015 Dylan, che oggi ha 4 anni, viene ricoverato al 'Royal Hospital' di Derby, in Gran Bretagna, con problemi respiratori: dalle analisi si scopre che i suoi polmoni sono collassati. Ulteriori test al 'Queens Medical Hospital' di Nottingham rivelano che la causa di questo collasso polmonare è la massa di cisti che li ricoprono per l'80%.

LA DIAGNOSI - E la diagnosi, racconta l'organizzazione sul proprio sito, è terrificante: 'Pulmonary Langerhans cell histiocytosis' (PLCH). Inoltre, il bimbo contrae una polmonite batterica che sembra senza speranza. Poi il coma. E quando i medici - con il consenso dei genitori di Dylan - decidono di fermare il suo supporto vitale, interrompendo i farmaci e iniziando a sedarlo, miracolosamente il battito cardiaco torna normale.

IL RISVEGLIO - "Abbiamo subito urlato 'Fermatevi! Combatte ancora' " racconta la madre del bimbo. "I suoi livelli di ossigeno hanno iniziato a salire e lui ha iniziato a tornare da noi. Era la domenica di Pasqua" ha raccontato. "Ero convinta che fosse un miracolo di Pasqua. Non sono molto religiosa, ma ho pensato che fosse un miracolo".

LA CHEMIO - Dylan - che ha un fratellino più grande, Bryce - è stato poi sottoposto a chemioterapia (conclusa a luglio 2017) e ora è guarito, felice e orgogliosamente diventato fratello maggiore di Logan, 1 anno, terzogenito della famiglia Morrison.