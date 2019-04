Bimbo blocca l'iPad del papà fino al 2067

"Sembra un fake ma, ahimé, è il nostro iPad". Bloccato per oltre 25 milioni di minuti (25.536.442 per la precisione, ovvero 48 anni e qualche mese) - cioè, fino al 2067 - dopo che il figlio di 3 anni ha cercato "(ripetutamente) di attivarlo. Qualche idea?".

E' quanto chiesto via Twitter da un giornalista e scrittore statunitense, Evan Osnos, che ha pubblicato anche la foto con il messaggio apparso sul dispositivo. Un cinguettio condiviso migliaia di volte, assieme a centinaia e centinaia di risposte e consigli arrivati via social, fino all'aggiornamento inviato - sempre via Twitter - dal cronista stesso: grazie alla modalità DFU (il 'Device Firmware Update', che consente di far ripartire o aggiornare il firmware di un dispositivo) "ora lo stiamo ripristinando. Grazie a chi ha inviato e condiviso suggerimenti".