Bimbi di 7 e 8 anni torturano un bimbo di 3 anni e lo uccidono

Stavano giocando tutti insieme, tre bimbi di 7, 8 e 3 anni, ma i due più grandi ci sono andati pesanti e il gioco si è trasformato in tragedia. I fatti, riportati dal DailyMail e dalla stampa internazionale, sono accaduti a Gueteng, in Sud Africa, sabato scorso.

I due bambini di 7 e 8 anni avrebbero preso a sassate il più piccolo, per poi spingerlo giù da una scarpata. Quando l’hanno poi raggiunto per vedere come stava, hanno notato che il bambino avevano una profonda ferita alla testa, sanguinava, e non si muoveva più. Così l’hanno lasciato lì e sono tornati a casa.

I genitori del più piccolo, preoccupati che non vedevano il bimbo, sono andati a cercarlo e l’hanno trovato morto vicino a casa.