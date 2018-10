Bimbi abusati sessualmente e maltrattati: 573 casi in Veneto in un anno

Sono stati 573, di cui 423 nuovi accessi, i ragazzi presi in carico dal servizio per minori maltrattati, vittime o autori di abusi sessuali, svolto da cinque equipe interprovinciali multidisciplinari coordinate dalla Regione Veneto. Nei primi sei mesi di quest'anno i casi affrontati sono stati 499, di cui 290 di primo accesso.

Il dato è emerso a Venezia in un incontro dell'assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin, che ha presentato ai referenti delle cinque équipes - dove operano in tutto 25 professionisti - le linee guida e gli obiettivi di consolidamento e potenziamento del servizio. Dei 573 casi del 2017, 328 erano bambine o ragazze. Le vittime di abuso sessuale sono state 313; per altri 60 gli abusi sessuali si sommavano anche a gravi maltrattamenti; 181 denunciavano maltrattamenti, in famiglia o per fenomeni di bullismo; 19 gli autori di reato.

Le prestazioni erogate sono state quasi 13 mila tra ascolto giudiziario (1.480), consulenza (1.897), valutazione diagnostica (5.052) e presa in carico terapeutica (4.376). "L'esperienza di questi anni - ha commentato Lanzarin - conferma la necessità e la validità del servizio specialistico offerto dalle cinque équipes attive nelle Ulss di Padova, Venezia, Treviso, Vicenza, Verona a beneficio dell'intero territorio regionale. Anche questo è un indicatore della consistenza del fenomeno e del bisogno di attivare su scala regionale percorsi organizzati di ascolto, protezione, accompagnamento e terapia".

Con l'adozione di linee guida regionali e con la stabilizzazione del finanziamento annuo (700 mila euro nelle due ultime annualità) il Veneto supera la sperimentazione e garantisce un servizio qualificato e permanente, dotato di banca dati e di procedure operative condivise nell'intero territorio regionale, supportato dal lavoro di ricerca del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo dell'Università di Padova.