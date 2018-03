Bimba di tre anni viene stuprata su un bus mentre il fratellino implora l'uomo di lasciarla stare

E’ accusato di aver violentato una bimba di 3 anni S.M., 45enne di Calcutta che si è reso protagonista di una violenza inimmaginabile. L’uomo, come riporta il Times of India, era un addetto alla pulizia degli autobus e vedendo due bimbi che giocavano in strada, due fratellini di 3 e 5 anni, ha attirato l’attenzione della più piccola e, promettendole del cioccolato, l’ha fatta salire su un autobus fuori servizio. Lì, dopo aver chiuso la porta, l’ha violentata.

Alla scena ha assistito da fuori il fratellino della vittima, un bimbo di 5 anni, che nel mentre urlava e implorava l’uomo di lasciare andare la sorella. Il 45enne però si è allontanato dopo aver consumato il rapporto sessuale e quando sono arrivati la madre della piccola e i vicini di casa, chiamati dal bimbo, l’uomo era già sparito.

Nell’autobus, in un lago di sangue, giaceva la bimba che, in gravi condizioni, è stata portata in ospedale, dove si trova ancora ricoverata ma sembra per fortuna fuori pericolo di vita.

La fuga del 45enne è durata poco: l’uomo è stato trovato poco distante dal luogo della tragedia con le mani e i pantaloni sporchi di sangue.

Non era invece sopravvissuta alle violenze Zainab Ansari, la bimba di 8 anni stuprata e gettata nelle immondizie.