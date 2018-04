Bill Cosby dichiarato colpevole di violenza sessuale 

Bill Cosby è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale da una giuria di Norristown, in Pennsylvania. L'attore 80enne è stato condannato per la violenza, compiuta nel 2004, ai danni di Andrea Constand, oggi 45enne. La decisione della giuria è arrivata dopo il processo bis: il primo, a giugno dello scorso anno, fu dichiarato nullo per l'impossibilità di raggiungere un verdetto. Cosby è stato riconosciuto colpevole per 3 capi d'accusa. L'imputato rischia 10 anni di carcere e 25.000 dollari di multa per ognuno dei capi d'accusa: la condanna, quindi, potrebbe arrivare in teoria a 30 anni di reclusione.



L'attore si è sempre proclamato innocente, definendo consensuale il rapporto con Constand: la donna ha affermato di essere stata drogata e aggredita nella casa della star, in un incontro avvenuto a gennaio di 14 anni fa. Rispetto al processo dello scorso anno, nel quale solo Constand denunciò la condotta di Cosby, nel procedimento bis sono comparse in aula altre 5 donne, ammesse per testimoniare. Tutte, riferisce la Nbc, hanno descritto aggressioni compiute dall'attore con modalità analoghe a quelle a cui ha fatto riferimento Constand.



Secondo i media americani, Cosby non può lasciare la Pennsylvania. In aula, l'attore sarebbe sbottato nei confronti dell'accusa, che avrebbe fatto riferimento al pericolo di fuga con un aereo privato. "Io non ho un aereo privato, idiota", le parole dell'imputato rivolte al procuratore distrettuale, Kevin Steele. Cosby ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni e si è allontanato alzando il braccio destro. Ha invece parlato uno dei suoi legali, Tom Mesereau. "Siamo molto delusi per il verdetto -ha detto l'avvocato-. Non pensiamo che il signor Cosby sia colpevole. La battaglia non è finita. Faremo appello? Sì, con forza".