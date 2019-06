In bici da Monaco a Treviso, la sfida su due ruote degli studenti del liceo Canova

TREVISO - Diciotto studenti del liceo Canova di Treviso in sella alle loro bici percorreranno quest’estate 550 chilometri lungo la ciclovia Monaco- Venezia. Una sfida che vedrà impegnati dal 17 giugno, gli studenti del terzo e quarto anno nell’ambito della quarta edizione di un percorso ciclabile promosso da liceo.



L’idea è diventata progetto e il progetto ha preso le gambe, anzi la bici. Il tutto si realizza al termine del corrente anno scolastico in una dinamica di alternanza scuola-lavoro avendo individuato il partner in una casa editrice, la Ediciclo di Portogruaro, specializzata nelle pubblicazioni finalizzate ad una mobilità sostenibile. Gli studenti hanno preparato la guida del viaggio selezionando informazioni essenziali dei luoghi in itinerario. Inoltre, a fien itinerario, produrranno un documento fotografico che verrà valutato dalla casa editrice. Lo spirito è quello di un turismo lento e sostenibile che si arricchisce di sguardi e conoscenze naturalistiche oltre che di paesaggi e centri abitati fuori dai grani centri urbani.



Partendo da Monaco di Baviera gli studenti scenderanno lungo l’Isaar raggiungendo Bad Tolz e poi il lago di Achensee e di qui a Jenbach e Inssbruck. Da Inssbruck si salirà al Passo del Brennero, per raggiungere Vipiteno e poi a Fortezza deviare per la Val Pusteria e, passando per Brunico, raggiungeranno Dobbiaco. Altro passo poi, quello di Cimabanche per scendere nell’ampezzano, Cortina e la valle del Boite fino a Pieve di Cadore. Dal Cadore scenderanno verso Longarone, Lago di Santa Croce, Vittorio Veneto per raggiungere Treviso.