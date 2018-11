In biblioteca si parla di pesticidi

VITTORIO VENETO - Un incontro su Prosecco e pesticidi: si tiene questa sera alle 20.30 alla biblioteca civica di Vittorio Veneto, con l’intervento di Massimiliano Pietro Bianco, ricercatore Ispra ed esperto dei temi di sostenibilità e impatto ambientale. Bianco presenterà la ricerca “Analisi ecologica del protocollo Docg Prosecco 2018”, promossa da European Consumers e Pan Italia.

Bianco sostiene che il “protocollo Docg sia fuori linea rispetto al Piano d’Azione Nazionale (Pan, ndr) per l’uso sostenibile dei pesticidi, che dice di ridurne l’uso. L’economia dovrebbe integrarsi con l’ecologia, cosa che in questo caso non avviene”.

Questo, secondo il ricercatore, accade perché “le viti vengono piantate fuori dalle zone vocate, cosa che aumenta l’uso di pesticidi”. Bianco si è occupato a fondo del rapporto tra gli agricoltori e la tutela delle specie protette e l’impatto sull’habitat naturale.

“C’è un vuoto di informazione sull’esistenza di finanziamenti per passare al biologico o per l’utilizzo di pesticidi meno impattanti - continua l’esperto -. La situazione generale parla di un certo ritardo delle linee guida delle Regioni rispetto a quanto prescritto dal Pan”. Bianco tratterà anche della questione Unesco: “L’area patrimonio dell’umanità deve essere rispettosa dell’ecologia – dichiara -, non solo della produzione”.