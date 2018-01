Bibbia di 400 anni usata come carta igienica. Ora sarà esposta

Ha avuto una storia travagiata, la Bibbia del 1620 che è sopravvissuta all’invasione francese, al fuoco, alla guerra, e ai bisogni dei soldati, che ne hanno strappato alcune pagine per pulirsi il sedere. Il libro di 400 anni, rilegato in pelle, è stato trovato nel retro di una chiesa inglese, in mezzo alla polvere. Pare fosse lì da tempo, dimenticato. Ora è stato messo in una stanza con 15 gradi di temperatura e un livello di umidità al 60%: condizioni ottimali per farlo tornare a splendere.

A raccontare la storia di questa Bibbia al Daily Mail, è il professor John Morgan-Guy: “Ciò che rende unico questo libro è il suo collegamento con l’ultima invasione avveuta sul suolo britannico. Il libro è sopravvissuto bene, considerato ciò che ha passsato. Un'analisi esperta della Bibbia suggerisce che i soldati abbiano afferrato la dura copertura e strappato la carta usando molta forza, considerando che era rilegato con legno e con una corda spessa e resistente. Poi hanno strappato una manciata di fogli e li hanno usati per accendere un fuoco all'esterno in modo da poter cucinare e riscaldarsi". "Ahimè - cocnlude il professore - alcuni fogli sono stati usati per scopi più basilari dai soldati ..."

Il prossimo mese la Bibbia sarà esposta nella biblioteca nazionale del Galles, a Aberystwyth, e poi farò ritorno nella chiesa dove è stata trovata, la St Gwyndaf, dove sarà tenuta in un mobiletto di vetro a temperatura e umidità controllata.