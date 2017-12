Beve troppo e aggredisce la titolare del night club, poi si scatena contro i carabinieri

VERONA - Uno straniero di 27 anni di nazionalità romena è stato arrestato dai carabinieri di San Martino Buon Albergo (Verona) per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, aveva aggredito la titolare di un night club.

Quando è intervenuta la pattuglia si è scagliato contro i militari, venendo immediatamente bloccato e arrestato.

Nella direttissima il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura dell'obbligo di firma per tre volte alla settimana alla stazione dei Carabinieri di San Martino Buon Albergo, in attesa del processo, rinviato a febbraio per la richiesta dei termini a difesa.