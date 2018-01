Belluno: la frana invade la strada, bloccata da terra e sassi

BELLUNO - E' stata chiusa oggi la strada che da Pian del Monte porta a Ronce, per uno smottamento in località Ciroc, nel comune di Belluno. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati dal versante, occupando l'intera sede stradale.

"Appena ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti con gli operai comunali, sul posto con gli uomini dei vigili del fuoco - spiega l'assessore comunale alla viabilità Biagio Giannone - Abbiamo posizionato le transenne e interdetto il passaggio alle auto". Dai primi rilievi, non dovrebbero presentarsi nuovi rischi di smottamento. "Si tratta di materiale di riporto e dei sassi del muro di contenimento, probabilmente smossi dalle piogge di questi giorni" continua Giannone.

Proprio le piogge potrebbero allungare i tempi per lavori di ripristino e per la riapertura della strada, che si conta possa già avvenire nei prossimi giorni. "Il disagio è soprattutto per i residenti a Ronce, che dovranno allungare il percorso per raggiungere la città passando per il Nevegal - sottolinea l'assessore - ma faremo di tutto perchè questo problema duri il minor tempo possibile".

In prossimità della frana non risultano residenti fissi: le abitazioni a pochi passi dallo smottamento sono residenze per le vacanze di turisti.