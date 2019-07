Beccato in scooter senza patente, maxi multa da 5mila euro

TRIESTE - Un uomo di 35 anni, cittadino extracomunitario, è stato sanzionato dalla polizia locale di Trieste con una multa di oltre 5 mila euro, come previsto - spiegano i vigili - dal Codice della strada, perché guidava uno scooter senza patente.

Il conducente è stato fermato venerdì sera da una pattuglia in via dell'Istria per un controllo.

A seguito di accertamenti, è emerso che l'uomo non risultava in regola con il permesso di soggiorno e che non aveva mai conseguito la patente in Italia.

Attivata la procedura per il foto-segnalamento, l'uomo è stato denunciato per presenza irregolare sul suolo nazionale e, allo stesso tempo, gli è stata contestata la guida senza patente con la multa e il fermo del mezzo per 3 mesi.