Beccati a Vittorio con arnesi da scasso e materiale esplodente: denunciati dai Carabinieri

VITTORIO VENETO - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto hanno sorpreso tre soggetti originari dell’est Europa (muniti di regolare passaporto) a bordo di una macchina con targa austriaca, mentre si aggiravano per Vittorio Veneto con atteggiamento sospetto.

Fermati in via Marconi verso le ore 17.00, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare: nel bagagliaio dell’autovettura sono stati rinvenuti all’interno di una valigetta, occultata da una felpa, una bombola di ossigeno, un disturbatore di frequenze, una torcia, un set di cacciaviti, occhiali da saldatore, un calzino nero ed un cappellino con visiera grigia.

All’atto del controllo i tre soggetti, un 32enne e un 37enne, entrambi di nazionalità moldava, e un 39enne di nazionalità ucraina, essendo disoccupati, non hanno saputo fornire indicazioni e giustificazioni sul possesso del materiale rinvenuto. In particolare la bombola di ossigeno è idonea per creare la miscela infiammabile utile a forzare le casseforti, mentre il disturbatore di frequenze è in grado di disattivare la rilevazione di eventuali allarmi.

Per questi motivi i tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e materiale esplodente. Sono in corso accertamenti per verificare se la loro presenza a Vittorio Veneto era finalizzata ad un sopralluogo per i furti da mettere in atto o se già ne possono aver compiuto qualcuno.