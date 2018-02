Beccata in stazione dei treni con eroina e cocaina, arrestata 21enne veneziana

Stava per salire sul treno regionale che doveva riportarla a casa, quando gli agenti della Polizia ferroviaria l'hanno fermata per un controllo e hanno trovato 12 ovuli di droga nella sua borsetta. E' successo in stazione a Padova ad una veneziana 21enne, residente nel sestiere di Castello, che è finita nel carcere femminile della Giudecca.

Il controllo non è avvenuto per caso: alla vista degli agenti la ragazza aveva cambiato improvvisamente direzione e aveva affrettato il passo. Raggiunta sul binario dagli uomini della Polfer, la giovane in partenza per Venezia non è riuscita a nascondere il disagio. E la perquisizione ha confermato i sospetti: dalla pochette sono spuntati 7 ovuli di eroina da 78 grammi e 5 ovuli di cocaina da 56 grammi.

La ragazza, incensurata, è finita in manette.