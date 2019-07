Lo beccano mentre gira con un apparecchio che altera i dati della guida del camion: maxi multa da oltre 2500 euro

CONEGLIANO - Guidava con un sistema fatto per alterare la carta tachigrafica e in più usava anche quella di un collega. Si è beccato oltre 2500 euro di multa il conducente che ieri è stato fermato a Ponte della Priula, intorno alle 14.30, dalla polizia locale.

Gli agenti specializzati nel controllo dei mezzi pesanti hanno rilevato un’anomalia, subito dopo aver fermato il mezzo: il camion doveva essere in pausa, e invece stava circolando liberamente.

Il mezzo è stato portato in officina, e una volta smontato il cruscotto gli agenti hanno trovato un apparecchio – dal valore di circa 2mila euro – per alternare il cronotachigrafo: un sistema che fa apparire il camion fermo, quando in realtà sta circolando. In questo modo risulta che l’autista ha fatto la propria pausa, anche se in realtà ha continuato a guidare.

Approfondendo i controlli, gli agenti hanno scoperto che l’autista usava anche la carta di un collega. Ha tentato di dire che l’altro autista era sceso dal camion poco prima, ma - quando è stato contattato al telefono - il collega non ha potuto far altro che ammettere la verità: si trovava in Molise, regione dalla quale proviene anche l’autista fermato e in cui ha sede l’azienda per cui lavorano.

Nei confronti dell’autotrasportatore fermato sono scattate due sanzioni: una da 1736 euro per alterazione del cronotachigrafo, 868 per l’uso della doppia carta tachigrafica. Gli è stata inoltre ritirata la patente, ed è scattata la segnalazione all’ispettorato del lavoro. Il sistema utilizzato serviva a guidare più ore del previsto, non rispettando i tempi di lavoro e di pausa previsti per gli autotrasportatori.