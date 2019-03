"Basta vigneti, stravolgono il territorio"

CONEGLIANO - Nasce il Forum stop pesticidi, organo politico del Comitato marcia stop pesticidi, composto da 36 associazioni popolari. Si è riunita a Conegliano, in questi giorni, la prima assemblea del Forum che ha deliberato all’unanimità la formale richiesta alla Regine Veneto dello “stop immediato alle espansioni di vigneti in tutto il territorio, siano essi chimici o biologici”.



Un’evoluzione inattesa delle strategie attuate fino ad ora da parte dei movimenti ma che il Comitato marcia stop pesticidi, spiega così: “Ci siamo resi conto che l’espansione dei vigneti viene sempre più spesso giustificata con l’agricoltura biologica. Il comportamento però non cambia perché arrivano spianano e piantano, stravolgendo il territorio. Abbiamo quindi maturato la convinzione che oramai il bio sia diventato un pretesto e a tal proposito c’è stata un confronto molto intenso nel Forum che va ricordato è composto da decine di associazioni di tre province e due regioni (Veneto e Friuli). Ora il prossimo passo è la marcia del 19 maggio a Follina, per dire no a tutti i nuovi vigenti”.



Una scelta dettata dal fatto che tra l’altro i vigneti bio, non sempre sono sinonimo di inutilizzo di sostanze chimiche ed a prescindere da come venga praticata questa coltivazione non muta il fatto che determina un consumo di suolo, al pari di qualsiasi alta presenza impattante. E se, come sembrano confermare i recenti segnali economici, ci fosse un tracollo delle vendite di questo prodotto? Il rischio concreto è che diventino nuove cattedrali nel deserto, e visto che oramai il vitigno glera, con cui si fa il Prosecco, è in serie difficoltà visto che i ricavi sono quasi inferiori ai costi di produzione, l’ipotesi non è poi così remota.