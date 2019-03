Basta ecofurbi, arrivano la telecamere a Motta di Livenza

MOTTA DI LIVENZA - Giro di vite contro gli ecofurbi: arriva infatti il contributo per le videocamere.



Qualche giorno fa il Comune di Motta ha ottenuto il via libera alla cifra che permetterà l’acquisto di una serie di videocamere per contrastare il fenomeno di chi getta rifiuti ovunque.



Lo ha segnalato il sindaco di Motta Alessandro Righi: «Il nostro comune - spiega - si è ben posizionato nella graduatoria di due bandi Regionali per la videosorveglianza: uno riguarda il controllo della piazzola ecologica, l’altro è relativo al contrasto del fenomeno dell’abbandono rifiuti».



«I due progetti distinti, che ammontano a 14.000 euro ciascuno, saranno finanziati al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da Savno.



Nei prossimi mesi sarà implementato il sistema di videosorveglianza con altre telecamere installate all’interno del nuovo centro di raccolta differenziata rifiuti di via Marche, in zona industriale sud. Videocamere anche nella zona esterna».



«Verranno acquistate ulteriori cinque videocamere cosiddette “fototrappola mobili” per reprimere l’abbandono sconsiderato dei rifiuti. Stiamo inoltre predisponendo un piano pluriennale per la sostituzione degli attuali cestini pubblici, molti ormai vecchi, con nuovi anti-sacchetto e dotati di posacenere. Gli ecofurbi sono avvisati».